“Муҳаббат куйчиси” Анвар Санаев бугун 58 ёшда

1 дақиқа ўқиш31
“Муҳаббат куйчиси” Анвар Санаев бугун 58 ёшда

Ўзбек эстрадасида “Муҳаббат куйчиси” номи билан танилган хонанда Анвар Санаев бугун, 16 ноябрь куни 58 ёшни қарши олди.

Санъаткор 1968 йил 16 ноябрда Самарқанд вилоятининг Пахтачи туманида таваллуд топган. У Абдулла Қодирий номидаги Тошкент давлат маданият институтида таҳсил олган.

Анвар Санаевнинг катта саҳнага кириб келиши 1990 йилларнинг охирларига тўғри келади. Хонанда 1998 йилда “7 дан 70 гача” телекўрсатувида “Ақл-у ҳушим олди муҳаббат” қўшиғини ижро этиб, кенг аудиторияга танилган. 2000 йил ноябрь ойида эса Тошкентдаги “Туркистон” санъат саройида “Мени тушун, азизам” номли илк яккахон концерт дастурини тақдим этган.

Фаолияти давомида хонанда бир қатор албомлар ва кўплаб қўшиқларни мухлисларига тақдим этди. “Муҳаббат”, “Атиргул”, “Чин ошиқлар”, “Ёр-ёрлар”, “Йиғлама, жоним” каби тароналари тингловчилар орасида машҳурликка эришди. Унинг севги-муҳаббат мавзусидаги қўшиқлари сабаб мухлислари унга “Муҳаббат куйчиси” номини берган.

Фурсатдан фойдаланиб, Анвар Санаевни таваллуд айёми билан табриклаймиз. Хонандага мустаҳкам соғлик, оилавий хотиржамлик ва ижодий фаолиятида янги муваффақиятлар тилаймиз.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари