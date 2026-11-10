Конгрессни эгаллаган демократлар Илон Маск салтанатига қарши тергов бошламоқда

2 дақиқа ўқиш52
Конгрессни эгаллаган демократлар Илон Маск салтанатига қарши тергов бошламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШдаги оралиқ сайловларда Демократик партиянинг Конгрессда мутлақ кўпчиликни қўлга киритиши Илон Маскнинг бизнес империясига нисбатан кенг кўламли терговлар бошланишига сабаб бўлди.
  • Демократлар миллиардернинг DOGE департаментидаги фаолияти, Россия билан алоқалари, Старшиелд тизими ҳамда Tesla ва сунъий интеллект лойиҳалари устидан қатъий назорат ўрнатишни режалаштирмоқда.

АҚШда бўлиб ўтган оралиқ сайловларда Демократик партия Конгресснинг ҳар икки палатасида мутлақ кўпчиликни қўлга киритгач, дунёнинг энг бой одами Илон Маск ўзининг технологик ва молиявий салтанати тарихидаги энг оғир сиёсий босимга дуч келди. Axios нашрининг ёзишича, демократлар Маскнинг DOGE департаментидаги фаолияти, Россия билан алоқалари ва Starshield тизими бўйича кенг кўламли расмий текширувлар бошлашга ҳозирланмоқда.

Сайловдаги 475 миллион долларлик мағлубият

Forbes маълумотларига кўра, бойлиги 896 миллиард долларга баҳоланаётган Илон Маск ушбу сайловларда Республикачилар партиясининг асосий донорига айланган ва сайловолди кампаниясига 475 миллион доллардан ортиқ маблағ тиккан эди. Бироқ, Wired таҳлилига кўра, миллиардер қўллаб-қувватлаган номзодларнинг 99 фоиздан ортиғи сайловда мутлақ мағлубиятга учради.

Энг оғриқли зарба Техас штатида кузатилди: Маск сенаторлик пойгасида Кен Пакстоннинг ғалабаси учун нақ 160 миллион доллар сарфлаган бўлса-да, бу ўринни демократ Жеймс Таларико тортиб олди. Оралиқ сайловлар натижасида Демократик партия Сенатда 54 та ва Вакиллар палатасида 254 та ўринни эгаллаб, қонун чиқарувчи орган устидан тўлиқ назорат ўрнатди. Бу ҳолат президент Дональд Трампнинг қаттиқ эътирозига сабаб бўлди ва у Truth Social орқали сайловлар ҳалоллигига очиқ шубҳа билдирди.

Маскнинг йўналиши / Лойиҳаси

Демократларнинг даъвоси ва режаси

Кутилаётган сиёсий ва молиявий оқибат

DOGE департаменти

Махфий давлат маълумотларидан фойдаланиш ва Трамп билан алоқалардан фойда олиш

Конгресс тергови ва раҳбарларни сўроққа чақириш

Starshield (Starlink) ва Россия

Украинада тизимни чеклаш ва РФ расмийлари билан эҳтимолий алоқалар

Миллий хавфсизлик бўйича тушунтириш талаб қилиш

Tesla Robotaxi

Штатлар даражасидаги хавфсизлик талабларини юмшатишга йўл қўймаслик

Федерал қонун лойиҳасини блоклаш, тижоратлашувни кечиктириш

Сунъий интеллект (xAI / SpaceX)

Илғор ИИ моделлари устидан мустақил хавфсизлик текширувлари жорий этиш

SpaceX'дан ИИ хавфсизлиги бўйича ҳужжатларни расман талаб қилиш

«Қилич билан яшаган одам, қиличдан ҳалок бўлади. Мен рақибларим ортида аслида кимлар турганини албатта аниқлайман».

Илон Маск, X (собиқ Twitter) тармоғидаги расмий изоҳи.

Салтанатни нималар кутмоқда: Роботакси ва сунъий интеллект қуршови

Демократлар Маскни «MAGA даврининг ҳалокатли рамзи» — ортиқча бойлик, миллиардерларнинг давлат бошқарувига назоратсиз аралашуви ва сунъий интеллект устидан этикасиз назорат рамзи деб билмоқда.

Натижада Маскнинг бизнес лойиҳалари тўғридан-тўғри зарба остида қолмоқда. Хусусан, Tesla’нинг роботакси лойиҳаси штатлар чекловларини четлаб ўтиш имкониятидан маҳрум бўлиши мумкин. Сунъий интеллект соҳасида эса қаттиқ давлат мониторинги бўйича янги қонунлар тайёрланмоқда. Маскнинг 2025 йил май ойига қадар Трамп маъмуриятида ишлагани ва давлат бошқаруви самарадорлиги департаментини (DOGE) бошқаргани эндиликда унинг бизнес империяси учун асосий заиф нуқтага айланди.

Сизнингча, Конгресс терговлари Илон Маскнинг технологик қудратини сусайтира оладими ёки миллиардер яна сиёсий қаршиликни енгиб ўтадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари