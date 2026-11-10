Конгрессни эгаллаган демократлар Илон Маск салтанатига қарши тергов бошламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШдаги оралиқ сайловларда Демократик партиянинг Конгрессда мутлақ кўпчиликни қўлга киритиши Илон Маскнинг бизнес империясига нисбатан кенг кўламли терговлар бошланишига сабаб бўлди.
- Демократлар миллиардернинг DOGE департаментидаги фаолияти, Россия билан алоқалари, Старшиелд тизими ҳамда Tesla ва сунъий интеллект лойиҳалари устидан қатъий назорат ўрнатишни режалаштирмоқда.
АҚШда бўлиб ўтган оралиқ сайловларда Демократик партия Конгресснинг ҳар икки палатасида мутлақ кўпчиликни қўлга киритгач, дунёнинг энг бой одами Илон Маск ўзининг технологик ва молиявий салтанати тарихидаги энг оғир сиёсий босимга дуч келди. Axios нашрининг ёзишича, демократлар Маскнинг DOGE департаментидаги фаолияти, Россия билан алоқалари ва Starshield тизими бўйича кенг кўламли расмий текширувлар бошлашга ҳозирланмоқда.
Сайловдаги 475 миллион долларлик мағлубият
Forbes маълумотларига кўра, бойлиги 896 миллиард долларга баҳоланаётган Илон Маск ушбу сайловларда Республикачилар партиясининг асосий донорига айланган ва сайловолди кампаниясига 475 миллион доллардан ортиқ маблағ тиккан эди. Бироқ, Wired таҳлилига кўра, миллиардер қўллаб-қувватлаган номзодларнинг 99 фоиздан ортиғи сайловда мутлақ мағлубиятга учради.
Энг оғриқли зарба Техас штатида кузатилди: Маск сенаторлик пойгасида Кен Пакстоннинг ғалабаси учун нақ 160 миллион доллар сарфлаган бўлса-да, бу ўринни демократ Жеймс Таларико тортиб олди. Оралиқ сайловлар натижасида Демократик партия Сенатда 54 та ва Вакиллар палатасида 254 та ўринни эгаллаб, қонун чиқарувчи орган устидан тўлиқ назорат ўрнатди. Бу ҳолат президент Дональд Трампнинг қаттиқ эътирозига сабаб бўлди ва у Truth Social орқали сайловлар ҳалоллигига очиқ шубҳа билдирди.
Маскнинг йўналиши / Лойиҳаси
Демократларнинг даъвоси ва режаси
Кутилаётган сиёсий ва молиявий оқибат
DOGE департаменти
Махфий давлат маълумотларидан фойдаланиш ва Трамп билан алоқалардан фойда олиш
Конгресс тергови ва раҳбарларни сўроққа чақириш
Starshield (Starlink) ва Россия
Украинада тизимни чеклаш ва РФ расмийлари билан эҳтимолий алоқалар
Миллий хавфсизлик бўйича тушунтириш талаб қилиш
Tesla Robotaxi
Штатлар даражасидаги хавфсизлик талабларини юмшатишга йўл қўймаслик
Федерал қонун лойиҳасини блоклаш, тижоратлашувни кечиктириш
Сунъий интеллект (xAI / SpaceX)
Илғор ИИ моделлари устидан мустақил хавфсизлик текширувлари жорий этиш
SpaceX'дан ИИ хавфсизлиги бўйича ҳужжатларни расман талаб қилиш
«Қилич билан яшаган одам, қиличдан ҳалок бўлади. Мен рақибларим ортида аслида кимлар турганини албатта аниқлайман».
— Илон Маск, X (собиқ Twitter) тармоғидаги расмий изоҳи.
Салтанатни нималар кутмоқда: Роботакси ва сунъий интеллект қуршови
Демократлар Маскни «MAGA даврининг ҳалокатли рамзи» — ортиқча бойлик, миллиардерларнинг давлат бошқарувига назоратсиз аралашуви ва сунъий интеллект устидан этикасиз назорат рамзи деб билмоқда.
Натижада Маскнинг бизнес лойиҳалари тўғридан-тўғри зарба остида қолмоқда. Хусусан, Tesla’нинг роботакси лойиҳаси штатлар чекловларини четлаб ўтиш имкониятидан маҳрум бўлиши мумкин. Сунъий интеллект соҳасида эса қаттиқ давлат мониторинги бўйича янги қонунлар тайёрланмоқда. Маскнинг 2025 йил май ойига қадар Трамп маъмуриятида ишлагани ва давлат бошқаруви самарадорлиги департаментини (DOGE) бошқаргани эндиликда унинг бизнес империяси учун асосий заиф нуқтага айланди.
Сизнингча, Конгресс терговлари Илон Маскнинг технологик қудратини сусайтира оладими ёки миллиардер яна сиёсий қаршиликни енгиб ўтадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…