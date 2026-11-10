Элита ичида исён: Нега Конгресс Пентагон раҳбарини Конституцияга таҳдид деб эълон қилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Вакиллар палатаси аъзоси Томас Месси Pentagon раҳбари Пит Хегсетни лавозимидан четлатиш бўйича расмий резолюция лойиҳасини Конгрессга тақдим этди.
- Хегсет Эронга қарши рухсациз ҳарбий ҳаракатлар олиб бориш, Кариб денгизидаги операциялар ҳамда Венесуела президенти Николас Мадурони қўлга олишга уриниш каби ваколатларни суиистеъмол қилишда айбланмоқда.
АҚШ сиёсий элитасида навбатдаги йирик силкиниш: Вакиллар палатаси аъзоси, республикачи Томас Мэсси Пентагон раҳбари Пит Хегсетни лавозимидан четлатиш (импичмент) бўйича расмий резолюция лойиҳасини Конгрессга тақдим этди. Хегсет Конгресс рухсатисиз Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлар олиб бориш, Кариб ҳавзасидаги кемаларга зарбалар бериш ва Венесуэла президенти Николас Мадуронинг қўлга олиниши билан боғлиқ ваколатларини суиистеъмол қилишда айбланмоқда. Ҳужжат чоршанба куни овозга қўйилиши режалаштирилган.
Икки партиянинг якдиллиги ва оралиқ сайловлар таъсири
CBS News таҳлилига кўра, Хегсетга қарши импичмент Конгрессда кенг ва икки томонлама қўллаб-қувватловга эга бўлиши эҳтимоли жуда юқори. Бунга иккита асосий омил сабаб бўлмоқда: биринчидан, ҳар икки партия аъзолари Хегсетнинг Эронга нисбатан олиб бораётган ҳарбий кампаниясидан қаттиқ норози; иккинчидан, яқинда ўтган оралиқ сайловларда мағлубиятга учраган республикачилар орасида Пентагон раҳбариятининг хатти-ҳаракатларига нисбатан хавотир ва эътироз кескин ошган.
Томас Мэсси Кентукки штатидан сайланган бўлиб, у ўтган ойлар давомида Оқ уй маъмуриятининг қатор қарорларига очиқ қарши чиққан эди. У сентябрь ойидаёқ импичмент масаласини кўтарган, аммо палата раҳбарияти йиғилишни муддатидан аввал ёпиб, овоз беришни ноябргача кечиктирган эди. Эндиликда у янгиланган 34 саҳифалик ҳужжатни тақдим этди.
Айблов банди
Мазмуни ва асоси
Ҳуқуқий ва сиёсий даъво
Эронга қарши уруш
Конгресснинг расмий рухсати (санкцияси)сиз ҳарбий операциялар олиб бориш
АҚШ Конституциясининг уруш эълон қилиш бўйича нормасини бузиш
Кариб денгизидаги операциялар
Пентагон томонидан акваториядаги кемаларга зарбалар берилиши
Ҳарбий ваколат доирасидан четга чиқиш
Мадуронинг қўлга олиниши
Венесуэла президенти Николас Мадуронинг ушланишидаги операциялар
Халқаро ва миллий қонунчиликка зид ҳаракатлар
Конституциявий хавф
Мансаб вазифалари ва қонун устуворлигига зид тарзда фаолият кўрсатиш
Давлат лавозимини эгаллаш ҳуқуқидан умрбод маҳрум этиш талаби
«Питер Брайан Хегсет агар лавозимида қолса, Конституция учун жиддий таҳдид туғдиришини исботлади. У ўз бурчи ва қонун устуворлигига мутлақо тўғри келмайдиган тарзда ҳаракат қилди. Шу сабабли у импичментга, лавозимдан четлатилишга ва АҚШда ҳар қандай шарафли, ишончли ёки ҳақ тўланадиган лавозимни эгаллаш ҳуқуқидан маҳрум этилишга лойиқ».
— Томас Мэсси, АҚШ Конгресси Вакиллар палатаси аъзоси.
Пентагоннинг хотиржамлиги: Хегсет нима дейди?
Конгрессдаги кескин босимга қарамай, Пит Хегсет вазиятни драматик тус олдирмасликка ҳаракат қилмоқда. Журналистлар билан мулоқотда у импичмент хавфини ортиқча баҳоламасликка чақирди ва Пентагонда ўз фаолиятини тўлиқ ҳимоя қилишга тайёрлигини билдирди.
Республикачилар орасида импичментни тўхтатиб қолиш учун етарлича овоз борми-йўқлиги ҳақидаги саволга вазир қисқагина: «Бу бизни ташвишга солмаяпти», дея жавоб қайтарди. Сешанба куни Хегсет Пентагонда Конгресснинг ушбу ҳаракатларига бағишланган махсус брифинг ўтказишини маълум қилди. Бироқ чоршанба кунги овоз бериш натижаси АҚШ ҳарбий раҳбариятининг кейинги тақдирини ҳал қилувчи синов бўлиши кутилмоқда.
Сизнингча, Конгресс Пентагон раҳбарини лавозимдан четлатишга муваффақ бўладими ёки бу ички сиёсий курашдаги навбатдаги босим воситасими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…