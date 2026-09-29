Жаҳонгир Отажонов қандай китобларни ўқишини айтди (видео)

·49·Маданият
Жаҳонгир Отажонов қандай китобларни ўқишини айтди (видео)

Хонанда Жаҳонгир Отажонов интервюларидан бирида қандай китобларни ўқиши ҳақида гапирди. Ундан уйида қанча китоб борлиги ва бу ҳақда очиқ айта олиши сўралган.

“Мен буни олдин ҳам айтганман. Мен китоб ўқийман, Қуръон ўқийман. Зотан, ўқиш мумкин бўлган битта китоб бор бу дунёда, у ҳам Қуръон. Инсонларнинг ёзган китобларини мен ўқимайман. Уларнинг китоби яхши эмас, дея олмайман. Шунчаки ўқимайман. Китоб ўқишга қизиқмайман, чунки бу менинг шахсий фикрим”, — деди хонанда.

Жаҳонгир Отажонов, шу билан бирга, мумтоз адабиёт намуналарини ўқиши ва ижодида улардан фойдаланишини таъкидлади.

“Адабиёт ўқийман. Масалан, Алишер Навоий ёки Нодирабегим, Нозимахон каби кўплаб ижодкорлар бор. Яқинда Низомий Ганжавийнинг ғазалига ашула ёздим. Масалан, “Қадди баланд” ҳам классика, Ҳофиз Хоразмийники, “Жингаламо” ҳам классика, қўқонлик шоира Анбар Отинники. Бундай ижодкорларнинг шеърлари жуда кўп. Менинг ижодимда ҳам Алишер Навоий ғазаллари бор”, — деди Жаҳонгир Отажонов.

Жаҳонгир ОтажоновҚуръонАлишер НавоийНозимахон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)17 сентябр 12:26Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"19 сентябр 09:37“Юлдуз Усмонова билан дует айтмайман, чунки уни шахс ўлароқ ҳурмат қилмайман”—Жаҳонгир Отажонов“Юлдуз Усмонова билан дует айтмайман, чунки уни шахс ўлароқ ҳурмат қилмайман”—Жаҳонгир Отажонов4 апрел 17:30Жаҳонгир Отажонов тақиқлардан сўнг ўзига бўлган босимлар ҳақида очиқ фикр билдирдиЖаҳонгир Отажонов тақиқлардан сўнг ўзига бўлган босимлар ҳақида очиқ фикр билдирди8 май 13:31Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)3 июл 15:22Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)29 июл 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди