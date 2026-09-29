Жаҳонгир Отажонов қандай китобларни ўқишини айтди (видео)
Хонанда Жаҳонгир Отажонов интервюларидан бирида қандай китобларни ўқиши ҳақида гапирди. Ундан уйида қанча китоб борлиги ва бу ҳақда очиқ айта олиши сўралган.
“Мен буни олдин ҳам айтганман. Мен китоб ўқийман, Қуръон ўқийман. Зотан, ўқиш мумкин бўлган битта китоб бор бу дунёда, у ҳам Қуръон. Инсонларнинг ёзган китобларини мен ўқимайман. Уларнинг китоби яхши эмас, дея олмайман. Шунчаки ўқимайман. Китоб ўқишга қизиқмайман, чунки бу менинг шахсий фикрим”, — деди хонанда.
Жаҳонгир Отажонов, шу билан бирга, мумтоз адабиёт намуналарини ўқиши ва ижодида улардан фойдаланишини таъкидлади.
“Адабиёт ўқийман. Масалан, Алишер Навоий ёки Нодирабегим, Нозимахон каби кўплаб ижодкорлар бор. Яқинда Низомий Ганжавийнинг ғазалига ашула ёздим. Масалан, “Қадди баланд” ҳам классика, Ҳофиз Хоразмийники, “Жингаламо” ҳам классика, қўқонлик шоира Анбар Отинники. Бундай ижодкорларнинг шеърлари жуда кўп. Менинг ижодимда ҳам Алишер Навоий ғазаллари бор”, — деди Жаҳонгир Отажонов.
Изоҳлар 0
…