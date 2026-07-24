“Саҳар” гуруҳи хонандасини шокка туширган сюрприз: бир қўшиқ учун мухлисидан “Mercedes”
Анвар Жўраев бир мухлиси унинг қўшиғидан қаттиқ таъсирланиб, қимматбаҳо автомобиль совға қилгани ҳақида гапирди. "Саҳар" гуруҳи хонандаси бу воқеани ҳаётидаги энг ҳайратли ҳолатлардан бири сифатида эслади.
Воқеа 2010 йиллар атрофида, Анвар Жўраев янги альбом тайёрлаётган вақтда юз берган. Хонанда Қозоғистонда бўлган пайтда бир мухлис "Дилам" таронасини қайта-қайта тинглаб, қўшиқни жуда ёқтириб қолган.
Орадан вақт ўтиб, у Анвар Жўраевга телефон қилиб, махсус совғаси борлигини айтган. Олмаотага келган хонандани тўғри "Мерседес" автосалонига олиб бориб, "Қайси машинани хоҳласангиз, танланг", деган.
Анвар Жўраев ўша пайтда машҳур бўлган "Мерседес CLS"ни танлаган. Автомобиль ҳеч қандай шартсиз хонанданинг номига расмийлаштирилган.
Хонанда бундай совғани кутмаганини яширмади. Унинг айтишича, машина ўз номига ўтказилганидан кейин бир ҳафта давомида воқеага ишона олмай юрган.
…