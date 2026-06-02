Geely Монджаро сохраняет лидерство: продажи бренда в России резко выросли

·61·Авто
Geely Монджаро сохраняет лидерство: продажи бренда в России резко выросли
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Компания Geely продолжает укреплять свои позиции на российском рынке. Май стал для бренда самым успешным периодом с начала года — за месяц россияне приобрели 6836 автомобилей. Общее количество проданных машин с начала года превысило 29 тысяч. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эти показатели позволили бренду Geely занять четвертое место среди всех производителей на российском автомобильном рынке. Значительный вклад в рост продаж внесли как уже зарекомендовавшие себя модели, так и недавно представленные новинки.

По данным компании, модели Geely Монджаро, Китйрай и Atlas по-прежнему пользуются высоким спросом. Также внимание покупателей привлекают новый компактный кроссовер Geely Кулрай и модель с гибридной технологией Geely ЭКс5 ЭМ-и, дебютировавшие в середине апреля.

В настоящее время модельный ряд бренда в России состоит из восьми автомобилей: седан Префаке, кроссоверы Кулрай, Китйрай, Atlas, Окаванго и Монджаро, а также электромобиль ЭКс5 и гибрид ЭКс5 ЭМ-и. Стоит отметить, что с июня ожидается старт продаж моделей Волга К50, Волга К40 и Волга К50, которые являются клонами данных моделей.

GeelyGeely MonjaroАвтомобильный рынокGeely CoolrayКитайские автомобили
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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