Первая в истории Волга с проекционным дисплеем: комплектации К50, К40 и К50

Новый бренд Волга официально объявил технические характеристики и комплектации всех моделей, предназначенных для российского рынка. Линейка включает два кроссовера — К40 (на базе Geely Atlas) и К50 (на базе Geely Монджаро), а также седан К50 (на базе Geely Префаке). Каждая модель будет предложена покупателям в трех уровнях оснащения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Кроссовер Волга К40 поступит в продажу в версиях «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». Базовая модель оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Топовые версии получат 2,0-литровый мотор мощностью 200 л.с., 8-ступенчатый «автомат» и систему полного привода. В базовое оснащение входят 18-дюймовые диски, салон из экокожи и круиз-контроль.

Седан Волга К50 также представлен в трех комплектациях. Его базовая версия оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым «роботом», в то время как в топовых модификациях мощность двигателя увеличена до 200 л.с. Интерьер автомобиля оформлен черным потолком и экокожей, все сиденья оснащены системой подогрева и двухзонным климат-контролем.

Самая дорогая и роскошная модель Волга К50 отличается потолком из замши, проекционным дисплеем и аудиосистемой с 11 динамиками. Также в этой модели доступны современные технологии, такие как адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора 360 градусов и беспроводная зарядка для смартфонов. Автомобили будут продаваться в пяти цветах, включая серебристый, светло-зеленый и ярко-синий металлик.