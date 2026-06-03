Lada Нива Травел получила самый мощный двигатель от Lada Веста

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Lada Нива Травел получила самый мощный двигатель от Lada Веста
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«АвтоВАЗ» в экспериментальном порядке собрал уникальный экземпляр Lada Нива Травел, оснащенный 122-сильным двигателем ВАЗ-21179 Эво от Lada Веста, изготовленным по спецзаказу. Для установки этого агрегата инженерам пришлось адаптировать его под продольное расположение. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Внешне эта Lada Нива Травел практически не отличается от стандартной 90-сильной версии — все основные изменения внесены под капот. Конструктивно такое решение оказалось возможным благодаря тому, что базовый 90-сильный двигатель ВАЗ-11184 уже представлял собой комбинацию блока ВАЗ-21179 и головки ВАЗ-11182.

Коробка передач автомобиля осталась стандартной — это модернизированная пятиступенчатая механическая КПП. Однако, по данным источников, планов по серийному производству этой мощной версии пока нет.

Основная причина связана с экономическими факторами: 90-сильный двигатель позволяет избежать акцизного налога и требует минимальных доработок трансмиссии. 122-сильный агрегат может оказаться слишком дорогим для завода и повлечь дополнительные технические сложности из-за высокого крутящего момента.

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» прекратил выпуск старых версий Lada Нива Травел с 1,7-литровым 83-сильным мотором. В настоящее время с конвейера сходят только обновленные модели мощностью 90 л.с.

Lada NivaLada VestaAvtoVAZАвтомобильРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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