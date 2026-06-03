Совершенно новый Audi К7 представлен впервые за 11 лет

Компания Audi готовится к презентации совершенно новой модели Audi К7. Это будет первая полная смена поколения модели за последние 11 лет. Учитывая, что с момента дебюта первого К7 прошло почти 20 лет, данное обновление имеет стратегическое значение для бренда. Пока производитель ограничился лишь тизером с изображением передней двери, на котором можно увидеть новые дверные ручки, корпуса зеркал, шильдик С Лине и новый цвет кузова. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Однако шпионские снимки раскрывают больше деталей о кроссовере. Судя по ним, автомобиль получит двухъярусную светодиодную оптику, расширенную решетку радиатора с сотовым рисунком и более рельефную заднюю часть. В ходе испытаний также была замечена спортивная версия СК7 с агрессивным обвесом и крупными колесными дисками.

В салоне ожидаются серьезные изменения. Архитектура интерьера во многом будет напоминать будущую модель Audi К9: появятся цифровая панель приборов, большой центральный дисплей мультимедийной системы и отдельный экран для переднего пассажира. Тем не менее, некоторые премиальные функции, такие как доводчики дверей и панорамная крыша с регулируемым уровнем затемнения, могут остаться эксклюзивом для флагманского К9.

Главная техническая новинка — переход с текущей платформы MLB на новую платформу ППК. Эта база поддерживает бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки, а также способствует повышению плавности хода. Официальная премьера нового Audi К7 ожидается во второй половине 2026 года. Вслед за этим компания представит свой самый большой кроссовер — Audi К9, который составит конкуренцию BMW X7 и Mercedes-Benz ГЛС.