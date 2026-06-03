Новый владелец бренда Вестфиелд планирует открыть завод в Германии

Производитель спортивных автомобилей и кит-каров Вестфиелд, основанный 44 года назад в Мидлендсе как конкурент бренда Катерхам, был приобретен голландско-германским совместным предприятием после процесса добровольной ликвидации. Компания Дривинг-Фун, один из крупнейших организаторов трек-дней в Европе, планирует продолжить производство существующих моделей Вестфиелд и разработать новые дорожные и гоночные модели для энтузиастов. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

С момента основания в 1982 году Вестфиелд выпустил около 16 000 автомобилей. Новый владелец бренда, голландец Питер Тёйссен, основал компанию Дривинг-Фун 20 лет назад. Сегодня его компания проводит более 100 трек-мероприятий в год, владеет двумя отелями на трассе Нюрбургринг и имеет штаб-квартиру на трассе Киркуит Меппен к востоку от Амстердама, у границы с Германией.

Киркуит Меппен расположен на территории бывшей электростанции, где находится завод компании Дривинг-Фун площадью 10 000 квадратных футов. По мнению Тёйссена, этот объект является идеальным местом для производства автомобилей и комплектующих Вестфиелд, а также для поставки запчастей, необходимых нынешним владельцам. Сделка касается только бренда Вестфиелд, а подразделение Чесил, выпускающее реплики Porsche 356, пока не продано.

Тёйссен подчеркнул, что на протяжении многих лет восхищался сочетанием высокой производительности и доступности этих автомобилей британского производства. По его словам, покупка Вестфиелд — это не просто бизнес-решение, а результат страсти к бренду. В настоящее время он использует модели Вестфиелд для клиентов в своем проекте Дривинг-Фун и поддерживает активную гоночную серию Вестфиелд Куп в Нидерландах.