Компания Руф представила новый суперкар мощностью 1000 л.с.

·1·Авто
Компания Руф представила новый суперкар мощностью 1000 л.с.

Знаменитое немецкое тюнинг-ателье и производитель автомобилей Руф представило свое очередное инженерное чудо на Фестивале скорости в Гудвуде (Гудвуд Фестивал оф Спид). Новый прототип под индексом Б8 привлек внимание отраслевых экспертов и автолюбителей своей необычной конфигурацией двигателя и поразительной мощностью. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Главная особенность этого суперкара — его 4,8-литровый восьмицилиндровый оппозитный двигатель (флат-еигхт). Этот агрегат, созданный на базе традиционного шестицилиндрового мотора, который обычно используется в моделях Porsche, оснащен двумя турбокомпрессорами. Инженеры Руф заявляют, что двигатель развивает мощность более 986 л.с. и крутящий момент около 1000 Нм.

Технологическая испытательная площадка

Модель, которую внутри компании пока называют Эрпробер (в переводе с немецкого «испытатель»), еще не готова к серийному производству. Однако она служит основной испытательной площадкой для передовых технологий, которые будут использоваться в будущих моделях бренда Руф. По данным иксбт.ком, двигатель такого типа ранее не применялся ни одним производителем в массовом порядке в подобном виде.

Внешне прототип очень похож на знаменитую модель компании КТР3, но для размещения более крупного двигателя его колесная база была увеличена на 100 мм. Яркий дизайн автомобиля в цвете Блоссом Еллов выбран как дань уважения самой легендарной модели в истории Руф — КТР Елловбирд.

Технически автомобиль выполнен в классическом стиле: огромная мощность передается на заднюю ось через шестиступенчатую механическую коробку передач. Несмотря на то, что автомобильная индустрия переходит на автоматизированные трансмиссии и электрические силовые установки, Руф стремится сохранить традиционное удовольствие от вождения.

Исторический контекст и конкуренция

Интересно, что сама компания Porsche в прошлом также экспериментировала с восьмицилиндровыми оппозитными двигателями. В частности, концепт 904, который должен был стать преемником 918 Спйдер, планировалось оснастить 5,0-литровым восьмицилиндровым мотором, но проект остался на стадии разработки. Руф же воплотил эту идею в жизнь, будучи близким к тому, чтобы открыть новую страницу в истории автомобилестроения.

Хотя эксклюзивные бренды, такие как Руф, редко встречаются на автомобильном рынке Узбекистана, подобные технологические инновации определяют тенденции в сегменте суперкаров по всему миру. Будущая серийная модель, созданная на базе этого прототипа, несомненно, станет одним из самых быстрых и уникальных автомобилей в мире.

RufСуперкарPorscheТехнологииАвто
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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