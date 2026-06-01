НЙДИГ: За сделкой с акциями ИБИТ на $1,3 млрд стоит крупный инвестор

Блочная сделка на сумму $1,26 млрд с акциями фонда иШарес Bitcoin Труст (ИБИТ) от BlackRock, совершенная на прошлой неделе, скорее всего, была быстрым выходом крупного инвестора («кита») из направленной позиции. Глава отдела исследований финансовой компании НЙДИГ Грег Чиполаро проанализировал детали этой операции и пришел к такому выводу. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Во вторник неизвестный трейдер продал 29,2 млн акций ИБИТ от BlackRock через «дарк-пул» — частную платформу, где институционалы совершают крупные сделки без влияния на открытый рынок. В своем отчете Чиполаро отметил, что продавец согласился реализовать акции на $1,01 дешевле рыночной цены, пожертвовав $29,5 млн прибыли ради скорости исполнения. Это указывает на экстренный выход из концентрированной позиции.

Крупные транзакции обычно влияют на рыночные настроения. После этой сделки цена биткоина (БТК) за день снизилась на 2,8%. По словам аналитика Bloomberg ЭТФ Эрика Балчунаса, рынок воспринял столь масштабную продажу лучше, чем ожидалось. Однако причины решения продавца — личные ограничения или изменение инвестиционных взглядов — остаются неизвестными.

Зарегистрированные в США спотовые биткоин-ЭТФ зафиксировали чистый отток средств в течение 11 торговых дней подряд. По данным Фарсиде Инвесторс, в день совершения сделки с ИБИТ из фондов было выведено $333,6 млн. С 14 мая общий отток средств из ЭТФ превысил $2,9 млрд.

В настоящее время общие настроения на рынке остаются нестабильными. Индекс страха и жадности (Crypto Феар & Грид Индекс) в понедельник показал 29 пунктов из 100, что свидетельствует о доминировании «страха» на рынке. По мнению Чиполаро, методы, использованные «китом», указывают на спешность, что может быть связано с выводом средств инвесторов или ограничениями баланса.