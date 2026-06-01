Возвращение Конгресса США и отчет по занятости: Еженедельный криптоанализ

На новой неделе ожидается возобновление работы Конгресса США. Это знаменует начало важного периода для рынка криптовалют и новых законодательных инициатив по регулированию цифровых активов. Также в центре внимания инвесторов будет завершение общественных обсуждений по проекту GENIUS. Об этом сообщает Coindesk.com.

На макроэкономическом фронте ожидается публикация очередного отчета по занятости на рынке труда США. Эти данные могут определить дальнейшие шаги ФРС по снижению процентных ставок. Уровень безработицы и количество новых рабочих мест напрямую влияют на цену основных активов, таких как Bitcoin и Ethereum.

В рамках еженедельного криптоанализа был сформирован список важных обновлений в экосистеме блокчейна и крупных экономических событий. Инвесторам также следует следить за динамикой индексов Nasdaq и S&P 500, поскольку корреляция между технологическими акциями и крипторынком остается высокой.

На фоне ожидаемых экономических изменений в течение недели колебания индекса USD и цен на золото также могут повлиять на ликвидность рынка цифровых активов. Криптосообщество особенно внимательно следит за отношением законодателей США к цифровым валютам.