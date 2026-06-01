Трамп надеется на сделку с Ираном: Биткоин начал неделю со снижения

Биткоин (BTC) встретил июнь новыми локальными минимумами на фоне эскалации напряженности между США и Ираном. Конфликты на Ближнем Востоке и сообщения об ударах по иранским целям остаются основным источником волатильности на крипторынке. Об этом сообщает Cointelegraph.com .

Активизация военных действий оказала давление на цену BTC после закрытия месяца, в результате чего стоимость актива опустилась ниже уровня 73 000 USD. Согласно данным TradingView, цена резко упала через несколько часов после закрытия недельных и месячных свечей.

Президент США Дональд Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social высказался о возможности сделки с Ираном. «Иран действительно хочет заключить сделку, и это будет хорошая сделка для США и тех, кто с нами», — написал он. Трамп подчеркнул, что замедление процесса вызвано не самим Ираном, а политическим сопротивлением внутри США.

В то время как Биткоин находится под давлением, фондовый рынок США, в отличие от криптомира, продолжает демонстрировать тенденцию к росту. Фьючерсы на S&P 500 начали неделю с роста на 0,25%. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) рассматриваются как основной драйвер ралли на рынке акций, который несколько раз обновлял рекордные уровни на прошлой неделе.

По мнению аналитиков Mosaic Asset Company, основные факторы, движущие фондовым рынком в последние недели, не изменились. Криптовалютный рынок остается более чувствительным к геополитической ситуации, и инвесторы действуют осторожно в первые дни июня.