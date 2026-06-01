Coinbase запустила банковские переводы в рупиях в Индии

Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase расширила свою деятельность на рынке Индии, запустив для местных клиентов прямые переводы в рупиях между банковскими счетами и крипторынками. Согласно сообщению в блоге компании, опубликованному в воскресенье, пользователи теперь могут вносить и выводить средства через систему ИМПС (Иммедиате Паймент Сервике). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Этот шаг был предпринят после того, как Coinbase официально зарегистрировалась в Отделе финансовой разведки (ФИУ) Индии. Это позволяет бирже вести законную деятельность в рамках правил страны по борьбе с отмыванием денег (АМЛ). Теперь индийские трейдеры могут использовать спотовые рынки, бессрочные фьючерсы и интерфейс Адванкед Траде через единую платформу.

Напомним, что Coinbase пыталась выйти на рынок Индии в 2022 году, но была вынуждена приостановить обслуживание из-за проблем с платежами через систему УПИ. Новая система ИМПС, в отличие от конкурентов, таких как Binance и КуКоин, позволяет пользователям совершать транзакции напрямую через банковскую инфраструктуру.

Несмотря на то, что правительство Индии ввело 30-процентный налог на доход от криптоактивов и 1-процентный налог ТДС на каждую транзакцию, страна остается одним из самых привлекательных рынков цифровых активов в мире. В рейтинге Глобал Crypto Адоптион Индекс 2025 от компании Чаиналйсис Индия заняла первое место среди 150 стран.

Для обеспечения местной ликвидности Coinbase также создала специальную книгу ордеров в ИНР (рупиях). Это значительно упрощает торговлю в национальной валюте для местных пользователей, позволяя им использовать возможности глобальной биржи.