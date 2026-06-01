Coinbase запустила банковские переводы в рупиях в Индии

·36·Экономика
Coinbase запустила банковские переводы в рупиях в Индии
Аудиоверсия

Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase расширила свою деятельность на рынке Индии, запустив для местных клиентов прямые переводы в рупиях между банковскими счетами и крипторынками. Согласно сообщению в блоге компании, опубликованному в воскресенье, пользователи теперь могут вносить и выводить средства через систему ИМПС (Иммедиате Паймент Сервике). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Этот шаг был предпринят после того, как Coinbase официально зарегистрировалась в Отделе финансовой разведки (ФИУ) Индии. Это позволяет бирже вести законную деятельность в рамках правил страны по борьбе с отмыванием денег (АМЛ). Теперь индийские трейдеры могут использовать спотовые рынки, бессрочные фьючерсы и интерфейс Адванкед Траде через единую платформу.

Напомним, что Coinbase пыталась выйти на рынок Индии в 2022 году, но была вынуждена приостановить обслуживание из-за проблем с платежами через систему УПИ. Новая система ИМПС, в отличие от конкурентов, таких как Binance и КуКоин, позволяет пользователям совершать транзакции напрямую через банковскую инфраструктуру.

Несмотря на то, что правительство Индии ввело 30-процентный налог на доход от криптоактивов и 1-процентный налог ТДС на каждую транзакцию, страна остается одним из самых привлекательных рынков цифровых активов в мире. В рейтинге Глобал Crypto Адоптион Индекс 2025 от компании Чаиналйсис Индия заняла первое место среди 150 стран.

Для обеспечения местной ликвидности Coinbase также создала специальную книгу ордеров в ИНР (рупиях). Это значительно упрощает торговлю в национальной валюте для местных пользователей, позволяя им использовать возможности глобальной биржи.

CoinbaseИндияКриптовалютаBitcoinИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Индикаторы Bitcoin сигнализируют о восстановлении: эксперты призывают к осторожностиСегодня, 11:17Цена биткоина упала до $65 000: ликвидация на $1,8 млрдСегодня, 11:14Цена биткоина упала ниже $67 000: страх на рынке усиливаетсяСегодня, 11:11Объявлены курсы валют на 4 июняСегодня, 11:04Сколько бензина произведено в Узбекистане за 4 месяца?Сегодня, 08:03В Узбекистане значительно сократилась добыча природного газаСегодня, 07:34
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
На 12 мая прогнозируется рост курса доллара