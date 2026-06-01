Зафиксирован рекордный отток средств из Bitcoin ЭТП

Криптоинвестиционные продукты зафиксировали убытки третью неделю подряд из-за продолжающегося давления со стороны продавцов и ограниченного институционального спроса. Согласно отчету КоинШарес, на прошлой неделе из криптобиржевых продуктов (ЭТП) было выведено 1,67 млрд УСД, что является вторым по величине недельным оттоком с 2026 года. Об этом сообщает портал Коинтелеграф.ком.

Этот новый отток довел общие потери за три недели до 4,21 млрд УСД. В результате объем активов под управлением упал до 141 млрд УСД, что является самым низким показателем с начала апреля. Глава отдела исследований КоинШарес Джеймс Баттерфилл объяснил эту ситуацию геополитическими рисками, связанными с Ираном, и стремлением инвесторов избегать рисков.

Bitcoin (БТК) ЭТП лидировали по еженедельному оттоку — из фондов было выведено 1,44 млрд УСД. Это самый высокий недельный показатель в текущем году, в результате чего объем активов Bitcoin под управлением снизился до 114,6 млрд УСД. Несмотря на это, с начала года в фондах Bitcoin сохраняется чистый приток инвестиций в размере 1,2 млрд УСД.

Фонды Ethereum (ЭТ) также оказались под давлением продаж, потеряв 257,3 млн УСД. Активность в сегменте альткоинов снизилась: только пять активов смогли привлечь более 1 млн УСД инвестиций. В то время как КсРП показал положительную динамику с 20,3 млн УСД, Hyperliquid (HYPE) и Неар (НЭАР) привлекли 10,8 млн УСД и 7,6 млн УСД соответственно.

В региональном разрезе рынок США стал основным драйвером глобального оттока — оттуда было выведено 1,63 млрд УСД. Германия, Швеция и Гонконг также присоединились к этой тенденции. Нидерланды остались единственной страной, показавшей положительный результат с небольшим притоком в 1,3 млн УСД.