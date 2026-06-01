Европейский центральный банк: стейблкоины несут риски традиционных финансов

Член Исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель предупредила, что стейблкоины могут привнести уязвимости традиционных финансовых рынков в токенизированную финансовую систему. Выступая на конференции в Сеуле, Шнабель подчеркнула, что эти активы могут привести к оттоку средств из банковской системы и снижению эффективности денежно-кредитной политики. По ее мнению, центральным банкам необходимо модернизировать государственные деньги с помощью таких инструментов, как цифровой евро. Об этом сообщает Cointelegraph.com сообщает .

Сравнивая стейблкоины с фондами денежного рынка, Шнабель отметила, что, несмотря на их полезность как инновации, они подвержены риску массовых распродаж (fire sales) и банковских кризисов. Она также заявила, что популярность стейблкоинов может еще больше укрепить глобальное доминирование USD. В настоящее время почти все стейблкоины в обращении привязаны к доллару, а другие валюты занимают лишь незначительную долю этого рынка.

В ответ на эту ситуацию ЕЦБ работает по двум направлениям: розничный цифровой евро и оптовые токенизированные деньги центрального банка. В марте ЕЦБ представил дорожную карту Appia для европейских рынков токенизированных финансов. Проект Pontes, запуск которого запланирован на третий квартал 2026 года, станет мостом между сервисами TARGET и технологией блокчейн.

Было подчеркнуто, что центральные банки не должны сопротивляться инновациям, а, наоборот, должны контролировать их для поддержания финансовой стабильности. Ранее президент ЕЦБ Кристин Лагард также заявляла, что стейблкоины — не лучший способ повысить международную роль евро, и необходимо развивать инфраструктуру на основе денег центрального банка.

В настоящее время Европейская комиссия пересматривает правила MiCA, регулирующие рынок криптоактивов. Крупные биржи, такие как Coinbase, участвуют в этом процессе, призывая сделать правила в отношении стейблкоинов более конкурентоспособными. По мнению экспертов, механизмы регулирования имеют решающее значение для сохранения доверия к финансовой системе.