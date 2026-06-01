МЭКсК запустила платформу 'РеалСтокс': акции США с комиссией 0%

·46·Экономика
МЭКсК запустила платформу 'РеалСтокс': акции США с комиссией 0%
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Муцамуду, Коморские острова – Платформа МЭКсК объявила об официальном запуске инновационного продукта 'РеалСтокс', объединяющего мир традиционных финансов и криптовалют. С помощью этого нового инструмента пользователи получают право владения акциями крупнейших компаний США. Платформа устраняет сложности традиционной биржевой торговли, предлагая удобство и низкие транзакционные издержки, характерные для криптовалютных бирж. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Долгое время инвесторы сталкивались с двумя проблемами при выходе на фондовый рынок США: сложными процессами обмена валюты у традиционных брокеров или синтетическими активами с низкой ликвидностью на криптоплатформах. 'РеалСтокс' решает эти проблемы, позволяя пользователям получать реальные дивиденды. Торговые операции полностью осуществляются через USDT, что делает процесс таким же простым и быстрым, как криптотрейдинг.

МЭКсК реализует этот проект в партнерстве с брокерской компанией Атомик Ваултс, имеющей лицензию ФИНРА в США. Атомик Ваултс поддерживается такими крупными фондами, как Фундерс Фунд и АРК Инвест, и обрабатывает более 15 миллиардов долларов торгового объема в месяц. Пользователи могут торговать в соответствии с часами работы биржи Насдак, а в период запуска комиссия платформы установлена на уровне 0%.

В связи с запуском нового продукта МЭКсК анонсировала три крупные стимулирующие кампании. К ним относятся аирдроп-награды SpaceX(ПРЭ), призовой фонд акций в размере 1 000 000 УСД и субсидии на рыночные данные в реальном времени. Эти кампании призваны минимизировать барьеры для входа новых инвесторов на фондовый рынок США.

MEXCRealStocksАкции СШАКриптовалютаИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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