Strategy впервые с 2022 года продала 32 БТК; акции упали в цене

·32·Экономика
Strategy впервые с 2022 года продала 32 БТК; акции упали в цене
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Компания Strategy сообщила о продаже 32 биткоинов (БТК) на прошлой неделе. Это первая продажа после сделки 2022 года, связанной с налоговыми льготами, при этом компания направила средства на финансирование дивидендных выплат по привилегированным акциям. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно отчету 8-К, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (СЭК), 32 БТК были проданы по средней цене 77 135 долларов США на общую сумму 2,5 миллиона долларов США. В результате общие резервы компании сократились с 843 738 БТК до 843 706 БТК. После этой новости акции MSTR, торгующиеся на бирже Насдак, упали в цене более чем на 6%, до уровня около 148,70 долларов США.

Данная продажа усилила опасения инвесторов относительно модели финансирования Strategy через привилегированные акции. Многие обеспокоены тем, что дивидендные обязательства могут вынудить компанию продавать больше биткоинов в будущем. Ранее, в 2022 году, компания продала 704 БТК, а через два дня выкупила 810 БТК.

Цена биткоина также упала ниже 72 000 долларов США после публикации этих данных и, согласно КоинГеко, стабилизировалась на уровне около 71 939 долларов США. Кроме того, в последнюю неделю мая Strategy продала 801 994 акции класса А (MSTR), получив доход в размере 128,3 миллиона долларов США.

Хотя глава компании Майкл Сэйлор намекал на новую активность в выходные, отсутствие еженедельных покупок и, напротив, факт продажи стали неожиданностью для многих инвесторов.

BitcoinStrategyNasdaqКриптовалютаИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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