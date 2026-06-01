Компания Битвисе приобрела криптофонд Суперстате на сумму 259 миллионов долларов

·39·Экономика
Компания Битвисе приобрела криптофонд Суперстате на сумму 259 миллионов долларов
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Компания по управлению активами Битвисе завершила процесс приобретения фонда Crypto Каррй Фунд (УСКК) компании Суперстате. Этот токенизированный инвестиционный инструмент специализируется на получении дохода посредством рыночно-нейтральных стратегий криптотрейдинга. 7 мая Битвисе объявила о принятии управления фондом, так как Суперстате решила сосредоточиться на своей платформе ФундОС. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Фонд открыт для квалифицированных инвесторов и использует стратегию «каш-анд-каррй», основанную на извлечении прибыли из разницы между ценами на криптовалютные фьючерсы и спотовыми ценами. После переходного периода фонд сохранил свой тикер токена УСКК и существующие смарт-контракты. По данным Битвисе, по состоянию на 29 мая активы под управлением фонда составляли около 259 миллионов долларов США при доходности около 4%.

Портфель фонда состоит из денежного обеспечения, токенизированных казначейских облигаций и смеси криптоактивов, таких как Solana (СОЛ), ЭтерФи (еЭТ) и КсРП. Акции УСКК поддерживаются для операций кредитования в протоколах ДеФи, таких как Aave, Камино и Морфо. Основанная в 2017 году компания Битвисе в настоящее время управляет активами клиентов на общую сумму 11 миллиардов долларов США через ЭТФ и частные фонды.

Сектор токенизированных фондов активных стратегий демонстрирует стремительный рост. По данным РВА.ксйз, объем активов в этой категории за год увеличился с 449 миллионов долларов до 1,38 миллиарда долларов, то есть более чем на 200%. На фоне этой тенденции крупные управляющие компании, такие как Т. Рове Прике, также работают над активно управляемыми ЭТФ, инвестирующими напрямую в Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы.

BitwiseSuperstateКриптовалютаИнвестицииБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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