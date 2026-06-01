Компания Битвисе приобрела криптофонд Суперстате на сумму 259 миллионов долларов

Компания по управлению активами Битвисе завершила процесс приобретения фонда Crypto Каррй Фунд (УСКК) компании Суперстате. Этот токенизированный инвестиционный инструмент специализируется на получении дохода посредством рыночно-нейтральных стратегий криптотрейдинга. 7 мая Битвисе объявила о принятии управления фондом, так как Суперстате решила сосредоточиться на своей платформе ФундОС. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Фонд открыт для квалифицированных инвесторов и использует стратегию «каш-анд-каррй», основанную на извлечении прибыли из разницы между ценами на криптовалютные фьючерсы и спотовыми ценами. После переходного периода фонд сохранил свой тикер токена УСКК и существующие смарт-контракты. По данным Битвисе, по состоянию на 29 мая активы под управлением фонда составляли около 259 миллионов долларов США при доходности около 4%.

Портфель фонда состоит из денежного обеспечения, токенизированных казначейских облигаций и смеси криптоактивов, таких как Solana (СОЛ), ЭтерФи (еЭТ) и КсРП. Акции УСКК поддерживаются для операций кредитования в протоколах ДеФи, таких как Aave, Камино и Морфо. Основанная в 2017 году компания Битвисе в настоящее время управляет активами клиентов на общую сумму 11 миллиардов долларов США через ЭТФ и частные фонды.

Сектор токенизированных фондов активных стратегий демонстрирует стремительный рост. По данным РВА.ксйз, объем активов в этой категории за год увеличился с 449 миллионов долларов до 1,38 миллиарда долларов, то есть более чем на 200%. На фоне этой тенденции крупные управляющие компании, такие как Т. Рове Прике, также работают над активно управляемыми ЭТФ, инвестирующими напрямую в Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы.