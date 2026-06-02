Правительство Японии поддерживает крипто-ЭТФ и стейблкоины, привязанные к иене

·57·Экономика
Правительство Японии поддерживает крипто-ЭТФ и стейблкоины, привязанные к иене
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Члены правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии выступили с инициативой по реформированию системы налогообложения криптовалют и развитию стейблкоинов, привязанных к иене. Как сообщает Нада Невс, парламентская ассоциация по развитию блокчейн-технологий представила министру финансов Сацуки Катаяме специальную рекомендацию. Документ охватывает вопросы внедрения стейблкоинов, биржевых инвестиционных фондов (ЭТФ), цифровых валют центральных банков (КБДК) и блокчейн-приложений. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В рекомендации предлагается увеличить лимит кредитного плеча для розничной торговли криптодеривативами в два раза и создать правовую базу для ЭТФ, привязанных к цифровым активам. В ответ на эти предложения министр финансов Катаяма подчеркнула, что Япония не должна отставать от глобальных изменений, приведя в пример криптозаконодательство и системы США. Член ЛДП Дзюнити Канда отметил необходимость расширения ончейн-финансовой системы в Азии, включая популяризацию стейблкоинов иены.

Эта инициатива была объявлена через два месяца после того, как правительство Японии разрешило классифицировать криптоактивы как финансовые инструменты, а не как платежные средства. Агентство финансовых услуг (ФСА) страны также планирует внести изменения в систему регулирования для допуска крипто-ЭТФ. В настоящее время мировой рынок стейблкоинов составляет 320 миллиардов долларов, где доминируют токены, привязанные к УСД.

По данным Банка международных расчетов (БМР), рыночная капитализация стейблкоинов иены составляет менее 0,01% от объема монет, привязанных к доллару. В то же время платформа прогнозов Полймаркет, находящаяся под давлением регуляторов США, рассматривает возможности выхода на японский рынок к 2030 году. Однако строгие законы страны об азартных играх могут стать серьезным препятствием для этой компании.

ЯпонияКриптовалютаETFСтейблкоинБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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