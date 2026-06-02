Продажа Bitcoin компанией Strategy вызвала новые вопросы на рынке

·39·Экономика
Продажа Bitcoin компанией Strategy вызвала новые вопросы на рынке
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Акции компании Strategy под руководством Майкла Сэйлора начали падать в понедельник после того, как она объявила о первой в своей истории продаже Bitcoin, отказавшись от философии «никогда не продавать». Акции MSTR, торгующиеся на бирже Насдак, потеряли более 6,5% стоимости в начале недели, однако во второй половине дня падение замедлилось. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно анализу исследовательской фирмы Делфи Дигитал, продажа 32 Bitcoin (БТК) на прошлой неделе изменила долгосрочные рыночные ожидания. Теперь инвесторы рассматривают компанию не просто как инструмент для накопления криптовалюты, а как модель корпоративного казначейства с гибким подходом к управлению балансом.

Глава компании Майкл Сэйлор объяснил эту продажу частью стратегии по поддержке привилегированных акций с дивидендными выплатами, обеспеченных Bitcoin, под названием СТРК. По его словам, этот шаг направлен на повышение акционерной стоимости и оптимизацию количества Bitcoin на одну акцию.

Генеральный директор Strategy Фонг Ле подчеркнул, что продажа Bitcoin по цене, близкой к цене покупки, помогает снизить налоговые обязательства. Хотя проданный объем крайне мал по сравнению с общими резервами компании, ожидается, что это событие окажет заметное влияние на ликвидность рынка Bitcoin и динамику корпоративного управления.

BitcoinStrategyNasdaqКриптовалютаИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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