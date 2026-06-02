Анчораге запустила платформу для снижения контрагентских рисков в криптоторговле

Анчораге Дигитал запустила расчетную платформу, позволяющую институциональным клиентам торговать на крипторынках, сохраняя активы в своем федерально регулируемом банке. Компания заявляет, что это решение помогает управлять контрагентскими и операционными рисками. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Представленная в понедельник система Курдинатед Мултипартй Сеттлемент (КМС) связывает торговые площадки, прайм-брокеров и институциональных клиентов через единый расчетный уровень. При этом активы остаются под контролем Анчораге Дигитал Банк на протяжении всего торгового процесса. КМС проверяет обязательства по финансированию и координирует расчеты между участниками, сокращая количество переводов активов.

По данным компании, система разработана для снижения потребности в практике предварительного пополнения (пре-фундинг) биржевых счетов, распространенной на крипторынках. Анчораге раскритиковала текущую ситуацию, когда многие криптосделки совершаются на офшорных платформах, где одна площадка выполняет функции биржи, кастодиана и расчетного агента.

В модели КМС прайм-брокеры управляют балансами клиентов и кредитными отношениями, торговые площадки выступают в качестве механизма сопоставления ордеров (матчинг енгине), а Анчораге обеспечивает услуги кастодиана и расчетов. Проект запускается в партнерстве с платформой валютной торговли Спотекс, чей ежедневный оборот составляет миллиарды долларов.

В настоящее время финансовые институты и компании, работающие с цифровыми активами, активно расширяют инфраструктуру для токенизированных активов и институциональной торговли. В частности, сеть Кантон Нетворк становится ключевым центром для фирм, изучающих расчеты на базе блокчейна. Крупные банки, такие как Стандард Чартеред, также продолжают инвестировать в хранение цифровых активов и рыночную инфраструктуру.