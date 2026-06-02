Dogecoin станет доступнее для институциональных инвесторов

Корпоративное подразделение Dogecoin Фундатион заключило партнерство с Паксос. Согласно этому соглашению, криптовалюта DOGE будет интегрирована в брокерскую и кастодиальную инфраструктуру Паксос. Ожидается, что это расширит доступ к мемкоину через регулируемые финансовые каналы. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно объявлению, сделанному в понедельник, Dogecoin теперь будет доступен на платформе Паксос. Это открывает возможность финтех-компаниям, платежным системам и институциональным клиентам оценивать возможность добавления этого актива в свои услуги. В настоящее время Паксос предоставляет криптоинфраструктуру для таких крупных платформ, как PayPal, Venmo, Интерактиве Брокерс и Меркадо Либре.

Хотя Dogecoin остается крупнейшим мемкоином с рыночной капитализацией 15,53 млрд УСД, институциональный спрос на него ниже, чем на Bitcoin и Ethereum. Однако в последнее время интерес растет: в январе 2025 года был запущен Грайскале Dogecoin Труст, а также в США был зарегистрирован Dogecoin ЭТФ от компании 21Шарес.

Общая ситуация на рынке остается несколько вялой. По данным КоинШарес, на прошлой неделе из криптобиржевых продуктов было выведено 1,67 млрд УСД. Инвесторы проявляют осторожность в отношении рискованных активов из-за инфляции, цен на энергоносители и геополитической напряженности в Персидском заливе.

По мнению экспертов, снижение спроса на цифровые активы также может быть связано с задержкой законопроекта КЛАРИТЙ Акт, регулирующего рынок цифровых активов в США. Тем не менее, проникновение Dogecoin в крупную финансовую инфраструктуру может укрепить его позиции в будущем.