Сенат США продолжит обсуждение законопроекта КЛАРИТЙ Акт

Ожидается, что после возвращения членов Сената США к работе по окончании Дня поминовения процесс рассмотрения законопроекта Дигитал Ассет Кларитй (КЛАРИТЙ) Акт будет возобновлен. Многие законодатели и лидеры криптоиндустрии призывают к скорейшему утверждению документа, принятого Палатой представителей в июле 2025 года. Законопроект предусматривает передачу полномочий по надзору за цифровыми активами федеральному товарному регулятору. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Документ вызывает жаркие споры в Конгрессе, особенно со стороны представителей банковского сектора, выразивших возражения относительно стейблкоинов и токенизированных акций. Директор по политике Coinbase Фарьяр Ширзад в интервью Фокс Бусинесс назвал этот проект крупнейшей финансовой реформой со времен закона Додда-Франка 2010 года. Однако глава JPMorgan Джейми Даймон подчеркнул, что банковская индустрия не примет закон в нынешнем виде, так как он позволит криптокомпаниям выплачивать проценты по депозитам пользователей.

Члены Сената работают над объединением версий, представленных комитетами по сельскому хозяйству и банковской деятельности, чтобы провести финальное голосование до августа. Хотя советник Белого дома по криптовалютам Патрик Уитт нацелен на достижение результата к июлю, вопросы этики и конфликта интересов могут замедлить процесс. Сенатор Кирстен Джиллибранд заявила, что никто не будет голосовать за этот закон, если в него не будут включены этические нормы.

Для принятия законопроекта в Сенате необходимо собрать не менее 60 голосов, что требует от республиканцев достижения соглашения с демократами. В то же время такие сенаторы, как Элизабет Уоррен, критикуют конфликт интересов, связанный с бизнесом Ворлд Либертй Финанкиал, принадлежащим Дональду Трампу и его семье, а также с мемкоинами. На рынке прогнозов Полймаркет вероятность принятия этого закона в текущем году оценивается в 55 процентов.