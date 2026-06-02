Цена Bitcoin продолжает падать: отметка в 60 000 УСД под угрозой

·53·Экономика
Цена Bitcoin продолжает падать: отметка в 60 000 УСД под угрозой
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На рынке криптовалют продолжается тенденция к снижению цены Bitcoin. Согласно последним аналитическим данным, возрастает вероятность возвращения лидера рынка к февральскому минимуму — уровню 60 000 УСД. Инвесторы и трейдеры внимательно следят за этой критической точкой, так как падение ниже нее может спровоцировать более масштабные продажи на рынке. Об этом сообщает Коиндеск.ком .

В настоящее время Bitcoin и другие крупные цифровые активы, включая Ethereum и Solana, остаются под общим рыночным давлением. Глобальная экономическая неопределенность и ожидаемые решения ФРС по процентным ставкам напрямую влияют на активность на криптобиржах. Это привело к снижению спроса на рисковые активы.

Аналитики КоинДеск отмечают, что рыночная конъюнктура остается волатильной. Несмотря на то, что крупные институциональные платформы, такие как Буллиш (НЙСЭ:БЛШ), продолжают развивать инфраструктуру цифровых активов, краткосрочные колебания цен вызывают беспокойство у розничных инвесторов. Крипторынок сейчас переживает очередной период испытаний.

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Laylo
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