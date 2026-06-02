Цена Bitcoin упала на 6% за день: новая цель — 50 000 долларов

С открытием торгов на Уолл-стрит в среду цена Bitcoin (БТК) потеряла более 6%. В результате ускорения потока ликвидаций данные ТрадингВиев показали, что пара БТК/УСД на бирже Битстамп опустилась до 66 948 долларов. Об этом сообщает портал Коинтелеграф.ком.

Этот показатель стал самым низким с апреля, нивелировав рост последних месяцев. Общий объем ликвидаций на крипторынке за последние 24 часа достиг 1,25 млрд долларов. В отличие от других рисковых активов, Bitcoin продолжает падать, несмотря на то, что индекс С&П 500 зафиксировал очередной рекорд.

Аналитик Рект Капитал в своей социальной сети Кс отметил, что инвесторы избегают макроэкономических рисков, отказываясь от активов в Bitcoin и переходя в стейблкоины. По его прогнозу, на следующем этапе цена нацелится на 50-месячную экспоненциальную скользящую среднюю (ЭМА) — 66 250 долларов.

Эксперт добавил, что в этой точке возможна временная реакция, но со временем высока вероятность того, что Bitcoin опустится ниже этого уровня ЭМА и продолжит падение на «медвежьем» рынке. Сервис прогнозов Калши ожидает падения цены до 50 000 долларов.

По мнению рыночного обозревателя Экситпумп, достижение рекордного уровня открытого интереса (опен интерест) стало причиной масштабных продаж на спотовом рынке. В настоящее время крипторынок находится под сильным давлением.