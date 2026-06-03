Минфин США ввел санкции против четырех крупных криптобирж Ирана

·29·Экономика
Минфин США ввел санкции против четырех крупных криптобирж Ирана
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В рамках кампании «Экономик Фурй», направленной на отключение Ирана от глобальной финансовой системы, Минфин США объявил о санкциях против четырех крупных криптобирж страны, включая крупнейшую платформу Нобитекс. Во вторник Управление по контролю за иностранными активами (ОФАК) внесло биржи Валлекс, Битпин и Рамзинекс в свой санкционный список. Эта мера запрещает американским компаниям и физическим лицам предоставлять услуги данным платформам. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

По словам министра финансов Скотта Бессента, на фоне экономического кризиса в Иране режим использует технологии цифровых активов в коррупционных целях: для обхода санкций и вывода капитала из страны. Данные меры являются частью масштабной кампании экономического давления, начатой в апреле этого года.

Правительство США считает остановку иранской ядерной программы одним из своих приоритетов. В недавнем заявлении Скотт Бессент сообщил, что с начала конфликта с иранских криптобирж и кошельков было конфисковано криптоактивов на сумму около 1 млрд УСД. Сообщается, что биржа Нобитекс продолжает осуществлять платежи для Корпуса стражей исламской революции и других подсанкционных организаций.

Согласно данным блокчейн-платформы Чаиналйсис, Нобитекс находится в центре иранского «цифрового долларового трубопровода» и контролирует почти 50% объема криптоторговли в стране. Кроме того, Минфин обвинил эту биржу в содействии государственной слежке за гражданами. В санкционный список также включены генеральный директор Нобитекс Сейед Али Хои и председатель Амир Хоссейн Рад.

СШАИранКриптовалютаСанкцииNobitex
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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