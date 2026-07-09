В Узбекистане могут отменить массовый налоговый кешбэк

В Узбекистане предлагается отменить 1-процентный налоговый кешбэк, выплачиваемый за чеки о покупках. Институт при Министерстве экономики и финансов считает целесообразным перейти от массовых выплат к мерам адресной поддержки.

По мнению экспертов, механизм кешбэка приучил граждан требовать кассовые чеки. Однако на нынешнем этапе он становится серьезной нагрузкой для бюджета.

Согласно расчетам, к 2026 году расходы на выплату кешбэка могут достичь 1,8 трлн сумов. Отмечается, что это в два раза больше бюджета, выделяемого на строительство дошкольных образовательных учреждений.

Авторы предложения также подчеркивают, что эффективность действующей системы снизилась, так как бюджетные средства выплачиваются и за покупки в крупных торговых сетях, которые и так работают легально и прозрачно.

Еще одна проблема связана со случаями оформления чеков без реальных продаж. Было выявлено, что некоторые лица генерировали чеки для получения кешбэка, даже если товар фактически не продавался.

Сообщается, что в связи с расширением использования онлайн-контрольно-кассовых машин и системы маркировки товаров потребность в массовом кешбэке для налогового контроля снизилась.

При этом реформа не затронет порядок возврата НДС для граждан, включенных в социальный реестр. Этот механизм работает в целях социальной помощи и направлен на поддержку нуждающихся слоев населения.

Вместо кешбэка предлагается внедрить государственные лотереи в секторах с высокими рисками, таких как общественное питание и малая розничная торговля. Это может сократить бюджетные расходы примерно в 20 раз, удерживая их на уровне около 100 млрд сумов в год.