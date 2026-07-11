Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)
Tojikistonda kuzatilayotgan kuchli issiq Dushanbe ko‘chalarida noodatiy holatga sabab bo‘ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar issiq ta’sirida yumshab, shaklini yo‘qotgani ko‘rinadi.
Kadrlarda plastik jihozlar bir tomonga egilib qolgani va ayrim qismlari deformatsiyaga uchragani aks etgan. Bu holat jazirama kunlarda quyosh ostida turgan buyumlar havo haroratidan ancha yuqori darajada qizishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Mutaxassislar odatda asfalt va beton qoplamalar quyosh nurini o‘ziga tez singdirishini aytadi. Shu sabab yo‘l yuzasi, ayniqsa kunning eng issiq paytida, havodagi haroratdan sezilarli yuqori bo‘ladi.
Video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Foydalanuvchilar bunday sharoitda yo‘l infratuzilmasida issiqqa chidamli materiallardan foydalanish zarurligini yozmoqda.
…