Мужчина, поцарапавший машину соседа камнем, попал на камеру
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В социальных сетях широко распространилось видео, на котором запечатлен мужчина, намеренно поцарапавший камнем автомобиль своего соседа и нанесший ему ущерб.
На кадрах видно, как мужчина медленно приближается к машине и царапает ее имеющимся в руке камнем. В этот момент система безопасности автомобиля обнаружила движение, автоматически активировала режим охраны и записала происшествие на видео.
На записи также запечатлено, как мужчина удалился с места происшествия после того, как повредил машину. Данное видео за короткое время разлетелось по соцсетям, вызвав бурные обсуждения среди пользователей.
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