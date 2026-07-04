Мужчина, поцарапавший машину соседа камнем, попал на камеру

В социальных сетях широко распространилось видео, на котором запечатлен мужчина, намеренно поцарапавший камнем автомобиль своего соседа и нанесший ему ущерб.

На кадрах видно, как мужчина медленно приближается к машине и царапает ее имеющимся в руке камнем. В этот момент система безопасности автомобиля обнаружила движение, автоматически активировала режим охраны и записала происшествие на видео.

На записи также запечатлено, как мужчина удалился с места происшествия после того, как повредил машину. Данное видео за короткое время разлетелось по соцсетям, вызвав бурные обсуждения среди пользователей.