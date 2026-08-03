Зебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрди

·29·Маданият
Зебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрди
Қисқача

Машҳур блогер Зебо Раҳимова Франсияга сафари чоғида Мон-Сен-Мишел қасридан туриб Атлантика океани узра қуёш ботишини томоша қилди. У ушбу унутилмас табиат манзарасидан қаттиқ таъсирланиб, кўзларига ёш олганини ижтимоий тармоқдаги видеода намойиш етди. Мазкур видео блогернинг мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди.

Машҳур блогер Зебо Раҳимова Францияга қилган саёҳати давомида яна бир унутилмас лаҳзани мухлислари билан бўлишди. У машҳур Мон-Сен-Мишель қасридан Атлантика океани узра қуёш ботишини томоша қилиб, бу манзарадан қаттиқ таъсирланганини намойиш этди.

Блогер ижтимоий тармоқда эълон қилган видеода гўзал табиат манзараси фонида кўзларига ёш келганини кўриш мумкин. Видео мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди.

Зебо Раҳимова видеога қуйидаги изоҳни қолдирган:

"Мон-Сен-Мишель қасридан Атлантика океанига ботиб бораётган қуёшни томоша қилдик. Франция."

Зебо РахимоваФранцияМон-Сен-Мишель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!Бугун, 01:30Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Кеча, 17:49Зебо Раҳимова бу сафар Рапунсел мултифилмидаги қасрни ҳаётда кўрганидан ҳайратда!Зебо Раҳимова бу сафар Рапунсел мултифилмидаги қасрни ҳаётда кўрганидан ҳайратда!Кеча, 16:48«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли факт«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли факт01.08, 20:53Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"01.08, 19:54Роналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаРоналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқда01.08, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида