Зебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрди
Машҳур блогер Зебо Раҳимова Франсияга сафари чоғида Мон-Сен-Мишел қасридан туриб Атлантика океани узра қуёш ботишини томоша қилди. У ушбу унутилмас табиат манзарасидан қаттиқ таъсирланиб, кўзларига ёш олганини ижтимоий тармоқдаги видеода намойиш етди. Мазкур видео блогернинг мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди.
Машҳур блогер Зебо Раҳимова Францияга қилган саёҳати давомида яна бир унутилмас лаҳзани мухлислари билан бўлишди. У машҳур Мон-Сен-Мишель қасридан Атлантика океани узра қуёш ботишини томоша қилиб, бу манзарадан қаттиқ таъсирланганини намойиш этди.
Блогер ижтимоий тармоқда эълон қилган видеода гўзал табиат манзараси фонида кўзларига ёш келганини кўриш мумкин. Видео мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди.
Зебо Раҳимова видеога қуйидаги изоҳни қолдирган:
"Мон-Сен-Мишель қасридан Атлантика океанига ботиб бораётган қуёшни томоша қилдик. Франция."
…