Стало известно, что один из миллиардеров Уоррен Баффет смотрит шоу «Узбекистан имеет таланты»

Стало известно, как проводит свое свободное время один из самых известных инвесторов мира Уоррен Баффет. 96-летний миллиардер почти каждый вечер смотрит YouTube на большом телевизоре у себя дома.

Интересно, что среди потребляемого им контента есть и популярное узбекское шоу талантов — «Узбекистан Got Talent». Об этом изданию The Wall Street Journal сообщила близкая подруга Баффета Шэрон Осберг.

Баффет на YouTube не ограничивается только современным контентом. Он также смотрит рекламные ролики 1950-х годов, старые фильмы, выступления известных артистов, документальные фильмы и видеоролики любительских авторов.

Примечательно, что в свободное время миллиардер предпочитает смотреть различный контент, помогающий развлечься и отдохнуть, а не искать видеоролики о финансах или инвестициях.

Таким образом, шоу талантов Узбекистана вошло в число контента, привлекшего внимание одного из самых известных миллиардеров мира.