Стало известно, что один из миллиардеров Уоррен Баффет смотрит шоу «Узбекистан имеет таланты»

·37·Культура
Стало известно, что один из миллиардеров Уоррен Баффет смотрит шоу «Узбекистан имеет таланты»

Стало известно, как проводит свое свободное время один из самых известных инвесторов мира Уоррен Баффет. 96-летний миллиардер почти каждый вечер смотрит YouTube на большом телевизоре у себя дома.

Интересно, что среди потребляемого им контента есть и популярное узбекское шоу талантов — «Узбекистан Got Talent». Об этом изданию The Wall Street Journal сообщила близкая подруга Баффета Шэрон Осберг.

Баффет на YouTube не ограничивается только современным контентом. Он также смотрит рекламные ролики 1950-х годов, старые фильмы, выступления известных артистов, документальные фильмы и видеоролики любительских авторов.

Примечательно, что в свободное время миллиардер предпочитает смотреть различный контент, помогающий развлечься и отдохнуть, а не искать видеоролики о финансах или инвестициях.

Таким образом, шоу талантов Узбекистана вошло в число контента, привлекшего внимание одного из самых известных миллиардеров мира.

Уоррен БаффетУзбекистан Got TalentYouTubeШэрон Осберг
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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