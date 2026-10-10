Мэрилин Монро и Сидни Суини: фанаты сравнивали их не зря — обнаружено неожиданное родство

Внешнее сходство голливудских звезд Сидни Суини и Мэрилин Монро часто обсуждалось среди фанатов. Теперь же, согласно исследованию генеалогической платформы «MyHeritage», стало известно, что актрисы связаны между собой и по происхождению. Они являются троюродными сестрами в девятом поколении.

Исследователи выяснили, что их общим предком является Эзра Перри, живший в Массачусетсе в 1625–1689 годах. Родственная связь прослеживается через отца Сидни Суини — Стивена Суини, и биологического отца Мэрилин Монро — Чарльза Стэнли Гиффорда.

По словам директора исследовательского отдела платформы Роя Манделя, чтобы выявить эту связь, специалисты в течение нескольких месяцев вели поиски, изучив сотни документов из списков населения, свидетельств о рождении и браке, а также церковных архивов.

У двух актрис есть и другие схожие черты. Обе от природы шатенки, но прославились своими светлыми волосами. Они также известны по своим драматическим ролям в кино.

Мэрилин Монро приняла иудаизм перед замужеством в 1956 году. Появились сообщения и об интересе Сидни Суини к этой религии, однако информация о принятии ею веры не подтвердилась.

Таким образом, были опубликованы результаты исследования о том, что между двумя актрисами, которых постоянно сравнивали по внешности, существует историческая родственная связь.