Юлдуз Усмонова рассказала, кто является наследником ее песен (видео)

Певица Юлдуз Усмонова в одном из своих интервью рассказала о словах, которые всегда говорит дочери, и об отношении к своим песням.

«Я всегда говорю дочери одну вещь: ты не можешь быть хозяйкой моих песен. Всевышний дал мне этот дар, чтобы я служила народу. Ты будешь защищать меня и мои песни, стараться, чтобы они не искажались и не менялись. Но я всегда говорю, что ты должна помогать в служении народу.

Конечно же, истинный наследник моих песен — это наш народ, наше государство. Поэтому я никогда не была против того, чтобы кто-то исполнял мои песни. Я ни у кого не просила гонорар и не считаю, что за исполнение моих песен должны поступать деньги.

Песня спета — она как выпущенная стрела. Она улетела от тебя, теперь ты ее не вернешь. Она превратилась в летящую птицу и нашла своего хозяина. Ты не сможешь забрать ни ее деньги, ни благодарность, потому что это происходит по воле Всевышнего. Это происходит не по твоему желанию.

Мало ли тех, кто пел так же, как я? Сколько тех, кто пел как Шерали Джураев? Певцов много. Но не у всех стрела острая. Острой ее делает Всевышний», — сказала певица.