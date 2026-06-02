В ближайшие 5 лет ожидается достижение рекордных температур

В ближайшие пять лет глобальная температура может достичь рекордного уровня или приблизиться к нему. Об этом сообщается в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

В документе обобщены прогнозы 13 научных учреждений, в которых представлены данные об изменениях климата за последние годы, а также прогнозы температуры и осадков на ближайшие пять лет.

По расчетам экспертов, в 2026–2030 годах глобальная температура будет на 1,3–1,9 градуса выше доиндустриальных показателей. Также существует 86-процентная вероятность того, что один из годов этого периода побьет рекорд 2024 года и станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Эксперты ожидают возникновения явления Эль-Ниньо в конце 2026 года. Это повышает вероятность того, что 2027 год будет еще более жарким.

В отчете особое внимание уделено Арктическому региону. Согласно прогнозам, температура здесь будет расти значительно быстрее, чем в среднем по миру. При этом ледяной покров в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях может еще больше сократиться.

Прогнозы по осадкам указывают на то, что зимы в Северном полушарии могут стать более влажными. В некоторых регионах, включая Сахель в Африке, Северную Европу, Аляску и Сибирь, летом ожидается количество осадков выше нормы.