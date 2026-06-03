Возобновятся ли переговоры между США и Ираном по ядерной программе

В то время как внимание мирового сообщества приковано к геополитическим процессам на Ближнем Востоке, на арене международной дипломатии наблюдаются важные новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Сената сообщил, что иранская сторона согласилась обсудить ключевые аспекты своей ядерной программы с американскими представителями. Однако официальный Вашингтон выдвигает в качестве главного условия для успешного начала этих переговоров требование к Ирану полностью открыть Ормузский пролив для судоходства.

По оценкам главы Госдепартамента США, следующий этап переговоров по ядерной сделке может затянуться на несколько месяцев.

Встреча экспертов и вопрос высокообогащенного урана

Марко Рубио в своем выступлении в Сенате особо остановился на сложности процесса и его технических аспектах:

«Это, несомненно, очень технический вопрос, и я не думаю, что его можно решить всего за пять дней. Чтобы детально согласовать все мелкие подробности, потребуется, чтобы группы экспертов обеих сторон проводили регулярные встречи в течение 30, 60 или 90 дней», — заявил госсекретарь.

По его словам, на втором этапе предстоящего диалога основное внимание будет уделено вопросу утилизации (уничтожения) запасов высокообогащенного урана, имеющихся у Ирана.

Каковы условия смягчения санкций?

Администрация США уточнила, что не намерена смягчать экономические ограничения в отношении Ирана только в обмен на открытие Ормузского пролива. Как известно, официальный Тегеран находится под международными санкциями из-за своей ядерной деятельности.

Госсекретарь добавил, что если руководство Ирана согласится полностью отказаться от своих ядерных амбиций, то возложенные на них международные обязательства и, соответственно, санкции будут постепенно смягчаться.

Перемирие и осложнение геополитической ситуации

Напомним, что с начала апреля текущего года между США и Ираном действует временное перемирие. Согласно этому соглашению, стороны должны были разработать окончательный мирный договор.

Однако, согласно сообщению Tasnim информационного агентства, после возобновления военных ударов Израиля по территории Ливана Тегеран временно приостановил переговорный процесс с Вашингтоном. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп подчеркивает, что дипломатический диалог между двумя странами все еще продолжается.

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