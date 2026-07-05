Число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 3 тысячам

·83·Мир
Число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 3 тысячам

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле резко возросло, достигнув почти 3 тысяч человек. Несмотря на то, что после стихийного бедствия прошло десять дней, тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Спикер парламента страны Хорхе Родригес сообщил, что, согласно последним подсчетам, число жертв землетрясения достигло 2 954 человек. Кроме того, более 16 592 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время международные спасательные группы поэтапно завершают поисково-спасательные работы среди руин. Специалисты отмечают, что при таких стихийных бедствиях, как землетрясение, самым важным временем для спасения выживших считаются первые 72 часа . По истечении этого срока вероятность выживания резко снижается.

По словам очевидцев, в первые часы катастрофы, из-за того что спасательные службы еще не прибыли, местным жителям приходилось самостоятельно разбирать завалы, чтобы спасти своих близких.

В настоящее время власти заявляют, что поиски пропавших без вести продолжаются. Вместе с тем последовательно ведутся работы по ликвидации последствий землетрясения и оказанию помощи пострадавшим.

ВенесуэлаЗемлетрясениеСтихийное бедствиеХорхе РодригесНовости
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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