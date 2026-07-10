Erling Xolandning qiz qiyofadoshlari tarmoqlarda mashhur bo‘lmoqda!

·0·Dunyo
Erling Xolandning qiz qiyofadoshlari tarmoqlarda mashhur bo‘lmoqda!

So‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Erling Xolandga o‘xshatilayotgan qizlar haqidagi postlar ko‘paydi. Norvegiyalik hujumchining qiyofadoshlari orasida ayollar ham borligi foydalanuvchilar o‘rtasida muhokama qilinmoqda.

Ulardan biri Emma Willman ismli qiz. Uning videolari ostida ko‘plab foydalanuvchilar tashqi ko‘rinishi Erling Xolandni eslatishini yozmoqda. Izohlarda bu o‘xshashlik haqida hazillar ham, jiddiy fikrlar ham uchraydi.

Aytilishicha, Xolandning o‘zi ham bunday o‘xshatishlarga befarq emas. Futbolchi qiyofadoshlari haqidagi chiqishlarni ko‘rib, o‘z munosabatini bildirgan holatlar ham kuzatilgan.

Erling Holand va unga juda o‘xshash qizning yonma-yon qo‘yilgan surati.

Yana bir qiyofadosh sifatida rossiyalik 24 yoshli model tilga olinmoqda. U Xolandga taqlid qilingan videolarni sahifasiga joylaydi. Shu roliklardan biri bir kunda 50 milliondan ortiq ko‘rish to‘plagani aytilmoqda.

Bunday videolar futbol muxlislari orasida ham, oddiy foydalanuvchilar orasida ham tez tarqalmoqda. Erling Xolandning o‘ziga xos tashqi qiyofasi esa bu mavzudagi hazil va taqqoslashlar uchun yana bir sabab bo‘lyapti.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajrashganlar orasida yangi trend: “ajralish uzugi”Ajrashganlar orasida yangi trend: “ajralish uzugi”Bugun, 11:47Ali Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi EronAli Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi EronBugun, 10:46«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildi«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildiBugun, 10:28Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?Bugun, 10:06Moskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqdaMoskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqdaBugun, 09:50Olimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurtOlimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurtBugun, 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi