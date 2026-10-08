Обоноровали дом блогерши, хваставшейся богатством в интернете

·12·Мир
Обоноровали дом блогерши, хваставшейся богатством в интернете

В Индии обокрали дом женщины, которая любила демонстрировать в социальных сетях свои украшения и дорогие вещи. В результате инцидента были похищены многие ее ценности, включая ювелирные изделия и наличные деньги.

Рачна Гурджар — индийский инфлюенсер, прославившаяся тем, что демонстрировала на YouTube и в других соцсетях наличные, золото и драгоценности. Недавно она лишилась дорогих украшений и других богатств из-за ворвавшихся в ее дом грабителей.

Сообщается, что инцидент произошел ночью, когда Гурджар и члены ее семьи спали в своем доме, расположенном в округе Шивпури штата Мадхья-Прадеш.

Группа неизвестных лиц перерезала забор вокруг дома и проникла во двор. После этого они зашли внутрь дома и заперли снаружи дверь комнаты, где спали члены семьи.

По словам инфлюенсера, она и ее муж около 04:00 почувствовали неладное. Один из них проснулся и заметил, что дверь комнаты закрыта. Они попытались открыть ее, но обнаружили, что она заперта, и забили тревогу. После этого они позвонили родственникам, живущим по соседству, и сообщили, что заперты внутри комнаты.

В конце концов Рачне и ее мужу удалось выбраться из комнаты, и они обнаружили, что в доме была совершена кража. Места хранения были перерыты, ювелирные изделия и наличные пропали. Воришки забрали даже коробку энергетического напитка.

Ayol tilla taqinchoqlarini ko‘rsatmoqda va narsalarini chamadonga joylamoqda.

По словам Рачны Гурджар, общая стоимость похищенного имущества составила 8–10 лакхов рупий, то есть примерно 8–10,5 тысячи долларов.

«Они заперли нас в комнате, а затем совершили кражу. Унесли золотые, серебряные украшения, наличные и коробку энергетического напитка. Их общая стоимость составляла примерно 8–10 лакхов рупий. Они также изменили направление камер видеонаблюдения, чтобы их лица не попали в объектив. Вероятно, это сделали с помощью лати — бамбуковой палки», — рассказала Гурджар.

Правоохранительные органы начали расследование по факту происшествия. Личности подозреваемых пока не установлены.

Одно из основных направлений расследования связано с деятельностью Рачны Гурджар в социальных сетях. Инфлюенсер недавно снимала видеоролики внутри своего дома, в которых демонстрировала ювелирные изделия и пачки наличных денег. У нее около 100 тысяч подписчиков в соцсетях.

По предположению полиции, именно такие посты и видео могли привлечь внимание воров и стать причиной того, что ее дом выбрали в качестве мишени.

В настоящее время полиция пытается установить личности масочнике на камерах видеонаблюдения Рачны. Этот инцидент вызвал бурные обсуждения среди интернет-пользователей о безопасности демонстрации богатства, ценных вещей и условий жизни в социальных сетях.

Рачна ГурджарМадхья-ПрадешШивпуриКража
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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