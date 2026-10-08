Обоноровали дом блогерши, хваставшейся богатством в интернете

В Индии обокрали дом женщины, которая любила демонстрировать в социальных сетях свои украшения и дорогие вещи. В результате инцидента были похищены многие ее ценности, включая ювелирные изделия и наличные деньги.

Рачна Гурджар — индийский инфлюенсер, прославившаяся тем, что демонстрировала на YouTube и в других соцсетях наличные, золото и драгоценности. Недавно она лишилась дорогих украшений и других богатств из-за ворвавшихся в ее дом грабителей.

Сообщается, что инцидент произошел ночью, когда Гурджар и члены ее семьи спали в своем доме, расположенном в округе Шивпури штата Мадхья-Прадеш.

Группа неизвестных лиц перерезала забор вокруг дома и проникла во двор. После этого они зашли внутрь дома и заперли снаружи дверь комнаты, где спали члены семьи.

По словам инфлюенсера, она и ее муж около 04:00 почувствовали неладное. Один из них проснулся и заметил, что дверь комнаты закрыта. Они попытались открыть ее, но обнаружили, что она заперта, и забили тревогу. После этого они позвонили родственникам, живущим по соседству, и сообщили, что заперты внутри комнаты.

В конце концов Рачне и ее мужу удалось выбраться из комнаты, и они обнаружили, что в доме была совершена кража. Места хранения были перерыты, ювелирные изделия и наличные пропали. Воришки забрали даже коробку энергетического напитка.

По словам Рачны Гурджар, общая стоимость похищенного имущества составила 8–10 лакхов рупий, то есть примерно 8–10,5 тысячи долларов.

«Они заперли нас в комнате, а затем совершили кражу. Унесли золотые, серебряные украшения, наличные и коробку энергетического напитка. Их общая стоимость составляла примерно 8–10 лакхов рупий. Они также изменили направление камер видеонаблюдения, чтобы их лица не попали в объектив. Вероятно, это сделали с помощью лати — бамбуковой палки», — рассказала Гурджар.

Правоохранительные органы начали расследование по факту происшествия. Личности подозреваемых пока не установлены.

Одно из основных направлений расследования связано с деятельностью Рачны Гурджар в социальных сетях. Инфлюенсер недавно снимала видеоролики внутри своего дома, в которых демонстрировала ювелирные изделия и пачки наличных денег. У нее около 100 тысяч подписчиков в соцсетях.

По предположению полиции, именно такие посты и видео могли привлечь внимание воров и стать причиной того, что ее дом выбрали в качестве мишени.

В настоящее время полиция пытается установить личности масочнике на камерах видеонаблюдения Рачны. Этот инцидент вызвал бурные обсуждения среди интернет-пользователей о безопасности демонстрации богатства, ценных вещей и условий жизни в социальных сетях.