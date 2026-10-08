США выдвигают новые обвинения против Мадуро и его супруги

·50·Мир
США выдвигают новые обвинения против Мадуро и его супруги

Против арестованного в ходе специальной военной операции президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес со стороны США ожидается выдвижение новых, еще более тяжких уголовных обвинений. Как сообщает влиятельный телеканал CNN со ссылкой на свои источники, федеральная прокуратура Нью-Йорка обвиняет бывшего лидера и его жену в незаконном содержании под стражей граждан США в венесуэльских тюрьмах и применении к ним пыток.

Как подчеркивают собеседники телеканалов, новый пакет обвинений может быть официально обнародован 8 октября.

Новое направление расследования: Американцы подвергались пыткам

Новые сведения в рамках дела сосредоточены на вопросе иностранцев, взятых под стражу в период режима Мадуро:

  • Незаконные аресты: Согласно данным следствия, новые обвинения связаны с безосновательным арестом и тюремным заключением более 10 граждан США в годы правления Мадуро;

  • Жестокое обращение: Прокуратура США собрала доказательства применения психологических и физических пыток в отношении этих заключенных;

  • Круг сообщников: Следователи рассматривают вопрос о предъявлении обвинений и другим венесуэльским чиновникам и сотрудникам силовых структур, непосредственно участвовавшим в пытках.

Спецоперация и обвинение в наркоторговле

Задержание Николаса Мадуро оценивалось в международном праве как беспрецедентное событие:

  • Операция в начале 2026 года: Силы США провели чрезвычайную военную операцию на территории Венесуэлы и вывезли Мадуро и его супругу из страны;

  • Первопричина: Основной причиной для этой операции послужило то, что Мадуро был объявлен США в международный розыск и обвинен в покровительстве незаконной торговле наркотиками в крупных размерах.

Судебный процесс и срок наказания: Угроза пожизненного заключения

График и возможные последствия этого резонансного судебного процесса, находящегося в поле зрения мировой общественности:

  • Назначена дата суда: Основное судебное разбирательство над Николасом Мадуро и Силией Флорес начнется 1 июня 2027 года;

  • Вероятность пожизненного заключения: Если коллегия присяжных признает Мадуро и его супругу виновными в сговоре с целью незаконного ввоза кокаина в США, обоим может грозить пожизненное лишение свободы.

Добавление новых статей в суде Нью-Йорка превращает процесс над бывшим руководством Каракаса в один из самых резонансных и сложных геополитических судебных процессов КсКсИ века.

Николас МадуроСилия Флоресфедеральная прокуратура Нью-Йоркаарест граждан США в Венесуэле
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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