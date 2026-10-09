Сын экс-президента Кыргызстана Кадыр Атамбаев приговорен к 4 годам лишения свободы

В политической жизни соседнего Кыргызстана завершился очередной громкий судебный процесс, вызвавший серьезный резонанс. Кадыр Атамбаев, сын бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, был признан виновным в подготовке насильственного захвата власти и организации государственного переворота вооруженным путем, и приговорен к 4 годам лишения свободы.

«Азия-Плюс» сообщает, что Бишкекский городской суд огласил окончательный приговор по этому резонансному уголовному делу. Вместе с сыном экс-президента к длительному тюремному заключению был приговорен и лидер одной из оппозиционных сил страны.

Судебный приговор: какое наказание получили Кадыр Атамбаев и Темирлан Султанбеков?

Судебная коллегия, рассмотрев представленные следствием доказательства, вынесла следующие строгие решения:

Наказание Кадыра Атамбаева: Сын бывшего президента, заместитель лидера партии «Социал-демократы» Кадыр Атамбаев приговорен к 4 годам лишения свободы по обвинению в подготовке насильственного захвата государственной власти;

Приговор лидеру партии на 7 лет: Председатель партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков получил по этой же статье 4 года. Однако с учетом неотбытого срока по предыдущему делу окончательное наказание было определено в виде 7 лет лишения свободы (он был осужден в апреле 2025 года за подкуп избирателей);

Режим колонии: Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Имущество будет конфисковано в пользу государства

Помимо лишения свободы, судебное решение предусматривает и материальные меры:

Требование о конфискации: Согласно приговору суда, Кадыр Атамбаев и Темирлан Султанбеков обязаны передать находящееся в их распоряжении имущество в доход государства;

Основания следствия: Правоохранительные органы заявили, что располагают достаточными доказательствами планов этих лиц дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране и изменить действующую систему управления посредством вооруженного мятежа.

Семья Атамбаевых и важные изменения на политическом фоне Кыргызстана

Данное судебное решение стало очередным серьезным ударом по одной из самых влиятельных политических династий Кыргызстана:

Судьба семьи: Клан, управлявший страной в период президентства Алмазбека Атамбаева, в настоящее время подвергается серьезному правовому и политическому давлению;

Сигнал оппозиции: Политические аналитики страны расценивают это решение как жесткое и бескомпромиссное отношение официальных властей к любым попыткам незаконного захвата власти.

Вынесенный Кадыру Атамбаеву приговор еще раз продемонстрировал актуальность вопросов политической стабильности и смены власти не только во внутренней политике Кыргызстана, но и во всем регионе Центральной Азии.