Военно-морские силы Франции задержали в Индийском океане нефтяной танкер под названием ДФ Пеак, подозреваемый в незаконной перевозке нефтепродуктов и плавании под фальшивым флагом. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter).

Французский лидер опубликовал видео, на котором запечатлено, как военные с помощью вертолета высадились прямо на борт судна, и подчеркнул, что Париж ведет решительную борьбу с «теневым флотом» по всему миру.

Захват в океане и подробности ситуации на танкере

Операция, проведенная французскими военными, состоялась вблизи острова Реюньон:

Район действий: Танкер был остановлен более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон;

Позиция Макрона: Президент Франции заявил, что данное мероприятие было осуществлено «в полном соответствии с нормами международного морского права»;

Документы оказались поддельными: Как пишет издание Ле Монде , первичные проверки на борту подтвердили сомнения относительно флага судна. Материалы дела переданы в прокуратуру города Сен-Дени;

Экипаж под контролем: Нефтяной танкер был доставлен к берегам Реюньона для дальнейших проверок. 21 член экипажа — граждане разных стран, находящиеся на борту, содержатся под строгим контролем французских военных.

Международные протесты: обвинения в «морском пиратстве»

Действия Парижа по задержанию иностранных судов в открытом океане вызывают дипломатическую напряженность:

Мишень «теневого флота»: Франция и западные государства пытаются взять под контроль сеть тайных судов, перевозящих нефть в обход санкционных ограничений;

Жесткая реакция Москвы: Ранее директор Первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников обвинил Францию в задержании танкеров по собственному усмотрению и занятии морским пиратством и грабежом на международной арене.

Эта силовая акция Франции в Индийском океане может привести к дальнейшему усилению напряженности в сфере безопасности на международных морских торговых путях и обострению крупной геополитической конкуренции.