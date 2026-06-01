В Алмазарском районе загорелся трансформатор на подстанции

Сегодня, 1 июня, на одной из подстанций, расположенных в Алмазарском районе Ташкента, произошел пожар. Об этом сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям столицы.

Отмечается, что в 18:57 в ГУЧС города Ташкента поступило сообщение о возгорании трансформатора на территории подстанции по улице Кичик халка йули в Алмазарском районе.

После этого спасательные экипажи прибыли на место происшествия в 19:01. Пожар был локализован в 19:12 и полностью потушен в 19:17.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. Также не зафиксировано граждан, получивших телесные повреждения.

В настоящее время ситуация находится под полным контролем Главного управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.