В Алмазарском районе Ташкента загорелся трансформатор на подстанции

Первый день лета принес жителям Алмазарского района столицы неожиданные волнительные моменты, дорогие читатели. Сегодня, вечером 1 июня, на одной из крупных электрических подстанций района из-за технической неисправности произошел пожар. Согласно оперативному сообщению, поступившему в дежурную часть Главного управления по чрезвычайным ситуациям города, в 18:57 на объекте электросети, расположенном вдоль улицы Кичик халка йули, наблюдались сильное пламя и дым.

Мужественные и отважные пожарные столицы немедленно приступили к действиям! Оставайтесь с нами, мы подробно расскажем вам о том, как быстро было локализовано пламя, о списке махаллей, временно отключенных от электроснабжения, и о ходе оперативных аварийно-восстановительных работ по подаче электричества!

Результат оперативности: пламя локализовано за несколько минут

Спустя всего 4 минуты после сообщения — в 19:01 — специальные пожарно-спасательные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря мастерству и слаженным действиям отважных спасателей в 19:12 огонь был полностью локализован, а к 19:17 пожар был полностью ликвидирован.

Самое радостное: В ходе борьбы со стихией никто не пострадал, случаев ожогов или травм не зафиксировано. Люди в безопасности!

Перебои в электроснабжении: какие махалли остались без света?

Хотя пожар был быстро потушен, техническая авария на подстанции под названием «Выставочная» привела к временному прекращению подачи электроэнергии в ряде районов. Согласно официальной информации хокимията Алмазарского района, в эти минуты временные отключения наблюдаются в следующих махаллях:

Махалли «Куёш» и «Орзу»;

Территории «Университет», «Зиё» и «Зиёкор»;

Махалли «Замондош», «Алон», «Чустий» и «Чигатой Дарвоза».

Масштаб ущерба и восстановительные работы

Масштаб временных неудобств, вызванных этой неприятной аварией, оказался значительным, и хокимият обнародовал следующие цифры:

🌐 Категория потребителей 📊 Количество оставшихся без снабжения Жилые дома 6 200 домохозяйств Юридические лица 807 субъектов предпринимательства Объекты социальной сферы 18 учреждений (больницы, детские сады и т.д.) Молодежные объекты Студенческие общежития

Уважаемые жители столицы и района, поводов для беспокойства нет! В эти минуты специальные оперативные бригады, состоящие из самых опытных специалистов отрасли, работают на месте происшествия круглосуточно. Все силы мобилизованы для скорейшего устранения неисправностей и возвращения света (электроснабжения) в дома.

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