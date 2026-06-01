В Алмазарском районе сгорел трансформатор

Сегодня, 1 июня, в Ташкенте в Алмазарском районе на подстанции, расположенной на Малой кольцевой дороге, загорелся трансформатор.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), спасательные группы прибыли на место происшествия в 19:01, а в 19:12 пожар был локализован. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет. Ситуация находится под полным контролем Управления по чрезвычайным ситуациям.

Также из-за пожара в некоторых районах Шайхантахурского и Алмазарского районов — примерно у 6200 домохозяйств и более 800 юридических лиц — наблюдаются временные перебои в электроснабжении.