В Алмазарском районе сгорел трансформатор

·104·Общество
В Алмазарском районе сгорел трансформатор
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Сегодня, 1 июня, в Ташкенте в Алмазарском районе на подстанции, расположенной на Малой кольцевой дороге, загорелся трансформатор.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), спасательные группы прибыли на место происшествия в 19:01, а в 19:12 пожар был локализован. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет. Ситуация находится под полным контролем Управления по чрезвычайным ситуациям.

Также из-за пожара в некоторых районах Шайхантахурского и Алмазарского районов — примерно у 6200 домохозяйств и более 800 юридических лиц — наблюдаются временные перебои в электроснабжении.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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