Подозреваемый в жестоком убийстве в Сергели задержан

Принимаются правовые меры в связи с ужасным инцидентом в Сергелийском районе столицы, унесшим жизни двух граждан. Генеральной прокуратурой официально возбуждено уголовное дело по факту данного убийства.

Сообщается, что трагедия произошла 21 мая текущего года, в результате которой погибли девушка 2004 года рождения и гражданин Китайской Народной Республики 1975 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Умышленное убийство). В результате оперативных мер, принятых правоохранительными органами, подозреваемый в совершении этого преступления гражданин 1998 года рождения был задержан в процессуальном порядке и взят под стражу.