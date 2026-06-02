Подозреваемый в жестоком убийстве в Сергели задержан

·483·Общество
Подозреваемый в жестоком убийстве в Сергели задержан
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Принимаются правовые меры в связи с ужасным инцидентом в Сергелийском районе столицы, унесшим жизни двух граждан. Генеральной прокуратурой официально возбуждено уголовное дело по факту данного убийства.

Сообщается, что трагедия произошла 21 мая текущего года, в результате которой погибли девушка 2004 года рождения и гражданин Китайской Народной Республики 1975 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Умышленное убийство). В результате оперативных мер, принятых правоохранительными органами, подозреваемый в совершении этого преступления гражданин 1998 года рождения был задержан в процессуальном порядке и взят под стражу.

В настоящее время следственные действия продолжаются под строгим контролем с целью установления справедливости и полного выяснения всех обстоятельств и причин совершенного преступления.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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