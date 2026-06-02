В Ташкенте открылся первый в Узбекистане интерактивный детский музей

Замечательная новость для жителей и гостей нашей столицы, особенно для детей! В величественном Центре исламской цивилизации в Ташкенте произошло уникальное историческое событие. Официально открыл свои двери первый в стране интерактивный детский музей, созданный в тесном сотрудничестве с всемирно известной британской организацией «1001 Inventions».

Это уникальное пространство предназначено в основном для детей от 7 до 12 лет. Здесь ребята смогут легко осваивать сложные научные дисциплины и богатую историю через увлекательные игры, избегая скучных лекций.

Самые примечательные и инновационные аспекты музея

Каждый ребенок, переступивший порог этого места, почувствует себя словно в волшебном мире науки. В рамках проекта разработаны следующие современные возможности:

Виртуальные встречи и цифровой мир: Дети смогут пообщаться с цифровыми аватарами великих ученых нашей страны: «короля медицины» Ибн Сины, энциклопедиста Беруни, астрономов Фергани и Мирзо Улугбека.

VR-технологии и древняя медицина: В музее установлено новейшее оборудование виртуальной реальности (VR), в частности, инновационная система ICAROS С её помощью дети смогут изучить секреты и основы медицины прошлого в сочетании с современными цифровыми решениями.

Творческие и практические занятия: Посетители не просто наблюдают, они могут рисовать цифровые граффити, создавать анимации и лично испытывать исторические изобретения.

Все на уровне международных стандартов

В музее созданы все условия и для иностранных гостей. Увлекательные экскурсии проводятся на трех языках — узбекском, русском и английском на высоком уровне.

Самое главное, родителям не нужно беспокоиться о безопасности детей. За передвижением малышей и каждой группой следят квалифицированные сотрудники, прошедшие специальную подготовку.

Если вы хотите подарить детям знания и незабываемую радость во время летних каникул, обязательно посетите этот новый интерактивный музей! Продолжайте следить за новостями вместе с нами.