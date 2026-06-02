В Ташкенте произошло ДТП с участием автобуса и BYD

2 июня в Мирабадском районе города Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба «Тошшахартрансхизмат».

Сообщается, что инцидент произошел около 15:28 на перекрестке улиц Нукус и Тараса Шевченко. Автобус марки Ютонг, следовавший по маршруту №16, при повороте налево на улицу Тараса Шевченко столкнулся с автомобилем BYD, двигавшимся по встречной полосе.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля проехал перекресток на запрещающий красный сигнал светофора.

В результате происшествия оба водителя под наблюдением сотрудников скорой медицинской помощи были доставлены в Республиканскую клиническую больницу №1. ДТП было оформлено сотрудниками УБДД ГУВД столицы в установленном порядке.

Напомним, что за первые три месяца 2026 года 31,4% дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Узбекистане, закончились летальным исходом. За отчетный период по республике было зафиксировано 1 102 ДТП, 346 из которых привели к трагическим последствиям — смерти.