Гражданину пришлось погасить задолженность по алиментам для обучения за рубежом

·123·Общество
Гражданину пришлось погасить задолженность по алиментам для обучения за рубежом
Аудиоверсия

На основании судебного приказа Шайхантахурского межрайонного суда по гражданским делам в производство Шайхантахурского районного отдела Бюро поступил исполнительный документ о взыскании с должника Н.И. в пользу взыскателя Б.М. алиментов на содержание одного ребенка в размере 1/4 части ежемесячного дохода.

Государственным исполнителем были проведены соответствующие исполнительные действия, в рамках которых он неоднократно выезжал по месту жительства должника с целью его предупреждения. Однако, в связи с отсутствием должника дома, официальное предупреждение было вручено его родителям.

В ходе исполнительных действий было установлено, что должник не выплачивал алименты в течение 19 месяцев, в результате чего образовалась задолженность в размере 29 миллионов сумов.

Также стало известно, что должник Н.И. обучается в Египте, в связи с чем его право на выезд за границу было временно ограничено.

В результате принятых мер принудительного исполнения и проведенной разъяснительной работы задолженность по алиментам была полностью погашена родителями должника для того, чтобы их сын мог продолжить обучение за рубежом.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Какие обвинения предъявлены узбекистанцам за участие в уличных гонках в США?Сегодня, 12:39Парень осужден за попытку похитить 17-летнюю девушку на «Дамасе»Сегодня, 11:56Ночная гонка, стоившая детям жизни: подробности ужасного ДТПСегодня, 11:36Блогер оштрафован за выезд на дорогу на детском электромобилеСегодня, 09:54Джахонгир Отаджонов продемонстрировал искусство доения коровы (видео)Сегодня, 08:33Запускается прямой автобусный рейс из Ташкента на Иссык-КульСегодня, 07:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией