Гражданину пришлось погасить задолженность по алиментам для обучения за рубежом

На основании судебного приказа Шайхантахурского межрайонного суда по гражданским делам в производство Шайхантахурского районного отдела Бюро поступил исполнительный документ о взыскании с должника Н.И. в пользу взыскателя Б.М. алиментов на содержание одного ребенка в размере 1/4 части ежемесячного дохода.



Государственным исполнителем были проведены соответствующие исполнительные действия, в рамках которых он неоднократно выезжал по месту жительства должника с целью его предупреждения. Однако, в связи с отсутствием должника дома, официальное предупреждение было вручено его родителям.



В ходе исполнительных действий было установлено, что должник не выплачивал алименты в течение 19 месяцев, в результате чего образовалась задолженность в размере 29 миллионов сумов.



Также стало известно, что должник Н.И. обучается в Египте, в связи с чем его право на выезд за границу было временно ограничено.



В результате принятых мер принудительного исполнения и проведенной разъяснительной работы задолженность по алиментам была полностью погашена родителями должника для того, чтобы их сын мог продолжить обучение за рубежом.